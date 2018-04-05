09:38, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Fas KralÄ±'ndan Cezayir'e suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas KralÄ± 6. Muhammed, Cezayir'in Polisario Cephesi'ne destek vererek BatÄ± Sahra sorununun bir parÃ§asÄ± haline geldiÄŸini belirtti.

Fas haber ajansÄ± MAP'Ä±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, Kral 6. Muhammed'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Habere gÃ¶re, 6. Muhammed, Guterres'e, "40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in bÃ¼yÃ¼k payÄ± var." dedi.

Ãœlkesinin Polisario Cephesi'nin provokatif eylemlerine karÅŸÄ± olduÄŸunu belirten 6. Muhammed, sÃ¶z konusu eylemlerin ateÅŸkesi tehdit ettiÄŸini ve BM kararlarÄ± ile uluslararasÄ± kanunlarÄ± Ã§iÄŸnediÄŸini ifade etti.

Fas BM Daimi Temsilcisi Ã–mer Hilal, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiÄŸi mesajda, BatÄ± Sahra bÃ¶lgesinde tehlikeli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Polisario Cephesi'nin provokasyon ve sansasyonel eylemlerle savaÅŸ Ã§Ä±karmaya neden olacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Fasâ€™Ä±n bu iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, BM BatÄ± Sahra Referandum Misyonu (MINURSO) gÃ¶zlemcileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede herhangi bir askeri hareketliliÄŸin tespit edilmediÄŸi duyurulmuÅŸtu.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.

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