09:42, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Trump'tan Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na asker konuÅŸlandÄ±rma kararÄ±





ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± Nielsen, "BaÅŸkan, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerinin gÃ¼neybatÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak Ã¼zere valilerimizle Ã§alÄ±ÅŸma talimatÄ± verdi" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerini konuÅŸlandÄ±rmak Ã¼zere yerel yÃ¶netimlere yÃ¶nelik bir talimatname yayÄ±mlayacaÄŸÄ± bildirildi. BaÅŸkent Washington'da gÃ¼nlerdir tartÄ±ÅŸma konusu olan Meksika duvarÄ± yapÄ±lÄ±ncaya kadar sÄ±nÄ±ra asker yerleÅŸtirme konusunda yÃ¶netimden ilk aÃ§Ä±klama geldi. Beyaz Saray'da gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± Kirstjen Nielsen, "BaÅŸkan, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerinin gÃ¼neybatÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak Ã¼zere valilerimizle Ã§alÄ±ÅŸma talimatÄ± verdi." dedi. Nielsen, Ä°Ã§ AsayiÅŸ askerlerinin bu akÅŸam itibarÄ±yla konuÅŸlandÄ±rÄ±lmaya baÅŸlanacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. DiÄŸer taraftan basÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ise sÃ¼recin valilerle iÅŸletileceÄŸini belirtti. BakanlÄ±ÄŸÄ±n henÃ¼z asker sayÄ±sÄ± konusunda valiliklere herhangi bir talepte bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran yetkililer, Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerinin sadece gÃ¶revlerinin ne olacaÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini kaydetti. BEYAZ SARAY'DAN AÃ‡IKLAMA Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, "SÄ±nÄ±r Devriye ekiplerimize hak ettikleri desteÄŸi vermek Ã¼zere BaÅŸkan Trump gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±na Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerini konuÅŸlandÄ±rma yetkisi verdi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. GÃ¼nlÃ¼k binden fazla kiÅŸinin Amerikan sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde geÃ§tiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bu sayÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 300 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venli bir sÄ±nÄ±rÄ±n ulusal gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine binaen, Kongre harekete geÃ§ip yakala-bÄ±rak uygulamasÄ± dahil sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸimizin altÄ±nÄ± oyan yasal boÅŸluklarÄ± kapatÄ±ncaya kadar Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birlikleri, valilerle koordinasyon halinde sÄ±nÄ±rda olacak." ifadesine yer verildi. Trump'Ä±n bu kararÄ±na ilk destek ise Arizona Valisi Doug Ducey'den geldi. Ducey, Twitter hesabÄ±ndan, "Arizona, AsayiÅŸ Birliklerinin sÄ±nÄ±ra konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar. Washington konuyu uzun zamandÄ±r ihmal etmiÅŸti ve yardÄ±m gerekir. Arizona iÃ§in bu tamamen kamu gÃ¼venliÄŸi." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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