09:51, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ankara ValiliÄŸi'nden okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne 'siyah minibÃ¼s' incelemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara ValiliÄŸi, Ã¶ÄŸretmenleriÂ siyah renkli bir minibÃ¼sÃ¼n ara sokaklarda ve okul etrafÄ±nda dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek daha dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde yazÄ±yla uyaranÂ Yenimahalle Ä°lÃ§esi Faruk Verimer Ä°lkokulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erhan TosunÃ¶zÂ hakkÄ±nda "gerekli araÅŸtÄ±rma ve incelemeyi yapmadan, sÄ±ralÄ± amirlerine ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine bilgi vermeden, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrenci velilerini korku ve paniÄŸe sevk edecek ÅŸekilde yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle inceleme baÅŸlattÄ±.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TosunÃ¶zâ€™Ã¼n, kendisine gelen bir telefon bilgisi Ã¼zerine siyah renkli bir minibÃ¼sÃ¼n ara sokaklarda ve okul etrafÄ±nda dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek Ã¶ÄŸretmenleri daha dikkatli olmalarÄ± iÃ§in bir yazÄ± ile uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi kaydedildi.

Okul MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yazÄ±sÄ±nda bahsi geÃ§en araÃ§ ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada sÃ¶z konusu aracÄ±n bir veliye ait olduÄŸu bildirilen aÃ§Ä±klamada, "Faruk Verimer Ä°lkokulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erhan TosunÃ¶z'Ã¼n, gerekli araÅŸtÄ±rma ve incelemeyi yapmadan, sÄ±ralÄ± amirlerine ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine bilgi vermeden, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrenci velilerini korku ve paniÄŸe sevk edecek ÅŸekilde yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EndiÅŸe ve korkuya yol aÃ§an bu durum ile ilgili olarak ValiliÄŸimizce inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, inceleme sonucu hakkÄ±nda kamuoyuna ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â Â