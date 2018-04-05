10:00, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RusÃ§a Twitter hesabÄ± yayÄ±na baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'da 4 dilde yaklaÅŸÄ±k 10 milyon takipÃ§iye yayÄ±n yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, RusÃ§a yayÄ±nlarÄ±na, Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali Temel Atma TÃ¶reni ile baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce, ArapÃ§a ve FransÄ±zca yayÄ±nlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurumsal Twitter hesaplarÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in katÄ±lÄ±mÄ±yla 3 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali Temel Atma tÃ¶reni ile RusÃ§a yayÄ±n da eklendi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "@tcbestepe_ru" adlÄ± hesabÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Putin'i resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reni, Mersin Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali Temel Atma TÃ¶reni ve ErdoÄŸan ile Putin'in dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± canlÄ± olarak yayÄ±nlandÄ±.

RusÃ§a yapÄ±lan canlÄ± yayÄ±nlar ilk gÃ¼n 70 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan takip edilirken gÃ¼n boyu sÃ¼ren programlara yÃ¶nelik RusÃ§a paylaÅŸÄ±mlar ise 700 bine yakÄ±n kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.

RusÃ§anÄ±n eklenmesiyle yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± dillerin sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kselen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, diÄŸer dillerde de yayÄ±n yapmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam ediyor.