CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RusÃ§a Twitter hesabÄ± yayÄ±na baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'da 4 dilde yaklaÅŸÄ±k 10 milyon takipÃ§iye yayÄ±n yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, RusÃ§a yayÄ±nlarÄ±na, Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali Temel Atma TÃ¶reni ile baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce, ArapÃ§a ve FransÄ±zca yayÄ±nlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurumsal Twitter hesaplarÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in katÄ±lÄ±mÄ±yla 3 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali Temel Atma tÃ¶reni ile RusÃ§a yayÄ±n da eklendi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "@tcbestepe_ru" adlÄ± hesabÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Putin'i resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reni, Mersin Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali Temel Atma TÃ¶reni ve ErdoÄŸan ile Putin'in dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± canlÄ± olarak yayÄ±nlandÄ±.
RusÃ§a yapÄ±lan canlÄ± yayÄ±nlar ilk gÃ¼n 70 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan takip edilirken gÃ¼n boyu sÃ¼ren programlara yÃ¶nelik RusÃ§a paylaÅŸÄ±mlar ise 700 bine yakÄ±n kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.
RusÃ§anÄ±n eklenmesiyle yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± dillerin sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kselen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, diÄŸer dillerde de yayÄ±n yapmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam ediyor.
TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce, ArapÃ§a ve FransÄ±zca Twitter hesaplarÄ±ndan 4 dilde yaklaÅŸÄ±k 10 milyon kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali Temel Atma TÃ¶reni ile RusÃ§a yayÄ±nlara da baÅŸladÄ±
Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan, Ã¶ÄŸretmenleri siyah renkli bir minibÃ¼sÃ¼n ara sokaklarda ve okul etrafÄ±nda dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde yazÄ±yla uyaran Faruk Verimer Ä°lkokulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ TosunÃ¶z hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±
TBMM Milli Savunma Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf BeyazÄ±t'Ä±n babasÄ± vefat etti.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.
DSÄ° Kanunu TasarÄ±sÄ±, TBMM TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Selimiye KÄ±ÅŸlasÄ±'ndaki darbe faaliyetlerine iliÅŸkin davada, sanÄ±klardan 13'Ã¼ne aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 37'sine de mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±nÄ±n verildiÄŸi bildirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda FSM KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n kapatÄ±lmasÄ± davasÄ±nda, 13 sanÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 2 sanÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi .
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in, resmi ziyaret iÃ§in geldiÄŸi Ankara'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MHP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± TÃ¼rkeÅŸ'in, BeÅŸtepe'deki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
"TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi'nin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶neme Ä±ÅŸÄ±k tutacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istiÅŸareler gerÃ§ekleÅŸtirdik ve atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± belirledik." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BeÅŸtepe'deki Suriye konulu toplantÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bildirildi
Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 1 saat 10 dakika gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
EÅŸinin iÅŸ bulduÄŸu yalanÄ± ile 4 yÄ±l Ã¶nce Telafer'de DEAÅž'a katÄ±lan ailelerin dramÄ± devam ediyor. EÅŸleri savaÅŸta Ã¶len kadÄ±n ve Ã§ocuklar ise Irak hapishanelerinden kurtarÄ±lmak iÃ§in seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncelikle Ã§ocuklarÄ± kurtarmak olmak Ã¼zere Rusafa cezaevinde tutuklu bulunan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerine devam ediyor
AB BakanÄ± Ã‡elik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini, AB'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ileteceÄŸini sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin sona erdiÄŸi bildirildi
Rusya Federal GÃ¼venlik Servisi DirektÃ¶rÃ¼ Bortnikov, 7. Moskova UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiyeâ€™nin Rusya'da yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nda planlanan bir saldÄ±rÄ± ile ilgili Rus istihbaratÄ±nÄ± uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti