10:01, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Theresa May'den Sisi'ye tebrik telefonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltereÂ BaÅŸbakanÄ±Â Theresa May'in yenidenÂ MÄ±sÄ±rÂ CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilenÂ Abdulfettah es-Sisi'yle telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar dilediÄŸi bildirildi.

BaÅŸbakanlÄ±k ofisi "10 Numara"dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, May'in Sisi ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

"May, demokratik geÃ§iÅŸ yolunda MÄ±sÄ±r'Ä±n ilerletilmesi ÅŸansÄ±nÄ± elde etmesinden dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'yi kutladÄ±." denilen aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz liderin Sisi ile yakÄ±n bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, May'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede MÄ±sÄ±r'Ä±n istikrarlÄ±, mÃ¼reffeh ve demokratik bir Ã¼lke olarak baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade ettiÄŸi belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°kili, MÄ±sÄ±r'Ä±n ekonomi ve eÄŸitim alanlarÄ±ndaki reformlarÄ±nÄ± daha da geliÅŸtirmek Ã¼zere iki Ã¼lkenin birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edebileceklerini ve terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§abalarÄ±nÄ± nasÄ±l destekleyebileceklerini ele aldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi, Ä°ngiltere'nin bu alanlardaki tecrÃ¼besi ve uzmanlÄ±ÄŸÄ± ile MÄ±sÄ±r'a getireceÄŸi olasÄ± faydalarÄ±na dikkati Ã§ekti. Ä°kili, tÃ¼m alanlardaki ikili iliÅŸkiyi geliÅŸtirmeyi dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyor."

23 milyon seÃ§menin sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸi MÄ±sÄ±r seÃ§iminde, Sisi oylarÄ±n yÃ¼zde 92'sini alarak ikinci dÃ¶nem MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu.