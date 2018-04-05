10:09, 05 Nisan 2018 Perşembe

Rusya cezaevlerinde yabancı tutuklu sayısı açıklandı





Rusya hapishanelerinde tutulan yabancı uyruklular arasında Tacikistan vatandaşları ilk sırayı alırken Özbekler ikinci sırada yer aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'da tutuklu yabancılar arasında yapılan araştırmalarda Özbekistan vatandaşlarının ikinci sırada olduğu açıklandı. Rusya Ceza İnfaz Bürosu Başkan Yardımcısı Salih Şemsunov yaptığı açıklamada, göçmen tutukluların ülkedeki mahkumların yüzde 5'ini oluşturduğunu söyledi. Salih Şemsunov, "Göçmen mahkumlar arasında ilk sırada Tacikistan vatandaşları, ikincisi sırada Özbekistan, ardından Ukrayna ve Azerbaycan vatandaşları bulunmaktadır” dedi. Şu anda Rusya hapishanelerinde 29 bin yabancı uyruklu tutuklu bulunuyor. Mahkumların çoğunluğu ciddi suçlardan dolayı hapiste.





İlgili Konular rusya hapishane Özbekistan tacikistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.