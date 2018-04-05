10:30, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

"Ä°ÅŸgal sona ermedikÃ§e bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ gelmeyecek"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Azerbaycan topraklarÄ±ndaki Ermenistan iÅŸgali sona ermedikÃ§e bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸÄ±n gelmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi (NAM) Ara DÃ¶nem Bakanlar KonferansÄ± Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de baÅŸladÄ±.

Aliyev, BakÃ¼ Kongre Merkezi'ndeki konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada NAM'Ä±n insani deÄŸerleri teÅŸvik ettiÄŸini, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin temin edilmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ermenistan-Azerbaycan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorunundan bahseden Aliyev, "Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'si Ermenistan tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Bir milyon AzerbaycanlÄ± topraklarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±. HocalÄ± katliamÄ±nda 106 kadÄ±n, 63 Ã§ocuk ve 70 yaÅŸlÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 613 sivil vahÅŸice katledildi. Bu insanlÄ±k suÃ§udur. Ä°ÅŸgal ÅŸimdi de devam ediyor. UluslararasÄ± kurumlarÄ±n kararlarÄ±na raÄŸmen Ermenistan iÅŸgalini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸgal sona ermedikÃ§e bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ gelmeyecektir." dedi.

Ermenistan nÃ¼fusunun yÃ¼zde 99'unun Ermenilerden oluÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlatan Aliyev, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar Ermenistan'daki diÄŸer milletlere etnik temizlik uyguladÄ±. Azerbaycan ise uluslararasÄ± diyaloÄŸun, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n merkezlerinden biri. Biz dinler ve kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ± barÄ±ÅŸ ve iÅŸ birliÄŸinden yanayÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun temsil ettiÄŸi konferansa NAM DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jorge Arreaza, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurul BaÅŸkanÄ± Miroslav Lajcak, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, Hindistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Enver GargaÅŸ, Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riad Malki, Ekvador DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maria Fernanda Espinosa ve 800'den fazla yetkili katÄ±ldÄ±.

Azerbaycan, 2019'da NAM 18. Zirve ToplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak ve 2019-2022 dÃ¶neminde de NAM dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tecek.

BAÄžLANTISIZLAR HAREKETÄ°

BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi, kendilerini hiÃ§bir gÃ¼Ã§ bloÄŸuna dahil veya hariÃ§ olarak addetmeyen 100 Ã¼zerinde Ã¼lkenin bir araya gelerek oluÅŸturduklarÄ± bir uluslararasÄ± oluÅŸumdur. SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde BatÄ± Ä°ttifakÄ± ve DoÄŸu BloÄŸu'nun yanÄ± sÄ±ra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir blok olmuÅŸtur. Bu hareket Ã§oÄŸunlukla GÃ¼ney Amerika, Afrika, OrtadoÄŸu ve Asya Ã¼lkelerinden oluÅŸur. Avrupa ve Kuzey Amerika Ã¼lkeleri ise aralarÄ±nda BatÄ± ittifakÄ± ve DoÄŸu BloÄŸu olarak ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlerdir. Bunun sebebi ise 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan itibaren gelen ve 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± ve SoÄŸuk SavaÅŸ ile devam eden AvrupalÄ± devletlerin gÃ¼Ã§ yarÄ±ÅŸÄ± ve dÃ¼nyadaki egemenlik yarÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi bir diÄŸer tabirle doÄŸu dÃ¼nyasÄ±nÄ±n batÄ± dÃ¼nyasÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼nmelere taraf olmamak istemesidir.

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