DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Azerbaycan topraklarÄ±ndaki Ermenistan iÅŸgali sona ermedikÃ§e bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸÄ±n gelmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi (NAM) Ara DÃ¶nem Bakanlar KonferansÄ± Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de baÅŸladÄ±.
Aliyev, BakÃ¼ Kongre Merkezi'ndeki konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada NAM'Ä±n insani deÄŸerleri teÅŸvik ettiÄŸini, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin temin edilmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan-Azerbaycan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorunundan bahseden Aliyev, "Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'si Ermenistan tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Bir milyon AzerbaycanlÄ± topraklarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±. HocalÄ± katliamÄ±nda 106 kadÄ±n, 63 Ã§ocuk ve 70 yaÅŸlÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 613 sivil vahÅŸice katledildi. Bu insanlÄ±k suÃ§udur. Ä°ÅŸgal ÅŸimdi de devam ediyor. UluslararasÄ± kurumlarÄ±n kararlarÄ±na raÄŸmen Ermenistan iÅŸgalini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸgal sona ermedikÃ§e bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ gelmeyecektir." dedi.
Ermenistan nÃ¼fusunun yÃ¼zde 99'unun Ermenilerden oluÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlatan Aliyev, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar Ermenistan'daki diÄŸer milletlere etnik temizlik uyguladÄ±. Azerbaycan ise uluslararasÄ± diyaloÄŸun, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n merkezlerinden biri. Biz dinler ve kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ± barÄ±ÅŸ ve iÅŸ birliÄŸinden yanayÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun temsil ettiÄŸi konferansa NAM DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jorge Arreaza, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurul BaÅŸkanÄ± Miroslav Lajcak, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, Hindistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Enver GargaÅŸ, Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riad Malki, Ekvador DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maria Fernanda Espinosa ve 800'den fazla yetkili katÄ±ldÄ±.
Azerbaycan, 2019'da NAM 18. Zirve ToplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak ve 2019-2022 dÃ¶neminde de NAM dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tecek.
BAÄžLANTISIZLAR HAREKETÄ°
BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi, kendilerini hiÃ§bir gÃ¼Ã§ bloÄŸuna dahil veya hariÃ§ olarak addetmeyen 100 Ã¼zerinde Ã¼lkenin bir araya gelerek oluÅŸturduklarÄ± bir uluslararasÄ± oluÅŸumdur. SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde BatÄ± Ä°ttifakÄ± ve DoÄŸu BloÄŸu'nun yanÄ± sÄ±ra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir blok olmuÅŸtur. Bu hareket Ã§oÄŸunlukla GÃ¼ney Amerika, Afrika, OrtadoÄŸu ve Asya Ã¼lkelerinden oluÅŸur. Avrupa ve Kuzey Amerika Ã¼lkeleri ise aralarÄ±nda BatÄ± ittifakÄ± ve DoÄŸu BloÄŸu olarak ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlerdir. Bunun sebebi ise 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan itibaren gelen ve 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± ve SoÄŸuk SavaÅŸ ile devam eden AvrupalÄ± devletlerin gÃ¼Ã§ yarÄ±ÅŸÄ± ve dÃ¼nyadaki egemenlik yarÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi bir diÄŸer tabirle doÄŸu dÃ¼nyasÄ±nÄ±n batÄ± dÃ¼nyasÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼nmelere taraf olmamak istemesidir.
Â
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da 1959 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ancak 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki savaÅŸta SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yok edilen ÅŸehrin sembollerinden teleferik kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu.
BM Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mueller, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret etti
TÃ¼rk savunma sanayisi tarafÄ±ndan Ã¼retilen Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA'yÄ± satÄ±n alan Senegal ordusu, bu araÃ§larÄ± ilk kez BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde vatandaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, 7. Moskova UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada BatÄ±â€™ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu
Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan aileler yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anlatÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ meyve gÃ¶rmediklerini ve bazÄ± meyveleri kabuklarÄ±yla yediklerini sÃ¶ylediler.
Brezilya'da YÃ¼ksek Mahkeme'nin, eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silvaâ€™nÄ±n hapis cezasÄ±nÄ±n ertelenmesine yÃ¶nelik talebi reddetti. yolsuzluk mahkumiyetini temyize gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada serbest kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebini geri Ã§evirdiÄŸi bildirildi.
KÄ±rgÄ±zistan'da yapÄ±lan seÃ§imler kalite standartlarÄ±na gÃ¶re Orta Asya Ã¼lkeleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde Yahudi iÅŸgalciler, "Yusuf makamÄ±na" zorla girdi. YaÅŸanan gerginlikte Ä°srail askerleri, Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti.
Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 16. konvoyun Bab'a ulaÅŸmasÄ±yla, zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda 50 binden fazla kiÅŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, Azerbaycan topraklarÄ±ndaki Ermenistan iÅŸgali sona ermedikÃ§e bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸÄ±n gelmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Rusya hapishanelerinde tutulan yabancÄ± uyruklular arasÄ±nda Tacikistan vatandaÅŸlarÄ± ilk sÄ±rayÄ± alÄ±rken Ã–zbekler ikinci sÄ±rada yer aldÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, yeniden MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Sisi'yle telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diledi
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± Nielsen, "BaÅŸkan, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerinin gÃ¼neybatÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak Ã¼zere valilerimizle Ã§alÄ±ÅŸma talimatÄ± verdi" dedi
Fas KralÄ± 6. Muhammed, "40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in bÃ¼yÃ¼k payÄ± var" dedi
Katar'da yeni kararnameyle erkeklerde zorunlu askerlik sÃ¼resi 1 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, kadÄ±nlara da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik yapma imkanÄ± tanÄ±ndÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sierra Leone'de dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, asker kÃ¶kenli aday Julius Maada Bio'nun galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±