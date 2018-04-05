Başbakan Yardımcısı Bozdağ: YPG/PYD Tel Rıfat'tan temizlenecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." ifadelerini kullandı.
Üçlü zirve bildirisi ile ilgili olarak Bozdağ, Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor." dedi.
Bozdağ, "Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir." şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." dedi.
AB Bakanı Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve korku altında yaşattığı Afrinliler, TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi temizlemesiyle özgürlük ve "normal" hayatın tadını çıkarıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye geneline Türk Kızılayı üzerinden 630 milyon dolar değerinde yardım ulaştırdığını açıkladı.
Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içinde “abisi” olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." dedi.
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"Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik ve atılacak adımları belirledik." dedi.
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