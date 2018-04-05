Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da 50 binden fazla kiÅŸi tahliye edildi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimiÂ ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'danÂ tahliyeÂ edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 16. konvoy,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â bÃ¶lgesindekiÂ BabÂ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.
DoÄŸu Guta'da zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda rejim ve destekÃ§ilerinin kuÅŸatmasÄ±ndaki son nokta olan Duma ilÃ§esinden ayrÄ±lmak isteyen bazÄ± sivilleri taÅŸÄ±yan 13 otobÃ¼slÃ¼k konvoy, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Bab ilÃ§esine vardÄ±.
22 Mart'ta DoÄŸu Guta'da baÅŸlayan zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda sivilleri taÅŸÄ±yan 16. konvoyda, 233'Ã¼ Ã§ocuk, 180'i kadÄ±n olmak Ã¼zere 633 kiÅŸi bulunuyor.
Tahliye edilenler, Bab ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÄ±bbasin beldesinde kurulan geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilecek.
BÃ¶ylece zorunlu tahliyeler kapsamÄ±ndaÂ 50 binden fazlaÂ kiÅŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.
Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.
AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes kararlarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi, rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da 1959 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ancak 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki savaÅŸta SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yok edilen ÅŸehrin sembollerinden teleferik kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu.
BM Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mueller, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret etti
TÃ¼rk savunma sanayisi tarafÄ±ndan Ã¼retilen Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA'yÄ± satÄ±n alan Senegal ordusu, bu araÃ§larÄ± ilk kez BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde vatandaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, 7. Moskova UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada BatÄ±â€™ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu
Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan aileler yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anlatÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ meyve gÃ¶rmediklerini ve bazÄ± meyveleri kabuklarÄ±yla yediklerini sÃ¶ylediler.
Brezilya'da YÃ¼ksek Mahkeme'nin, eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silvaâ€™nÄ±n hapis cezasÄ±nÄ±n ertelenmesine yÃ¶nelik talebi reddetti. yolsuzluk mahkumiyetini temyize gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada serbest kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebini geri Ã§evirdiÄŸi bildirildi.
KÄ±rgÄ±zistan'da yapÄ±lan seÃ§imler kalite standartlarÄ±na gÃ¶re Orta Asya Ã¼lkeleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde Yahudi iÅŸgalciler, "Yusuf makamÄ±na" zorla girdi. YaÅŸanan gerginlikte Ä°srail askerleri, Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti.
Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 16. konvoyun Bab'a ulaÅŸmasÄ±yla, zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda 50 binden fazla kiÅŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, Azerbaycan topraklarÄ±ndaki Ermenistan iÅŸgali sona ermedikÃ§e bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸÄ±n gelmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Rusya hapishanelerinde tutulan yabancÄ± uyruklular arasÄ±nda Tacikistan vatandaÅŸlarÄ± ilk sÄ±rayÄ± alÄ±rken Ã–zbekler ikinci sÄ±rada yer aldÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, yeniden MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Sisi'yle telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diledi
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± Nielsen, "BaÅŸkan, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerinin gÃ¼neybatÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak Ã¼zere valilerimizle Ã§alÄ±ÅŸma talimatÄ± verdi" dedi
Fas KralÄ± 6. Muhammed, "40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in bÃ¼yÃ¼k payÄ± var" dedi
Katar'da yeni kararnameyle erkeklerde zorunlu askerlik sÃ¼resi 1 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, kadÄ±nlara da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik yapma imkanÄ± tanÄ±ndÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sierra Leone'de dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, asker kÃ¶kenli aday Julius Maada Bio'nun galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±