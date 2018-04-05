10:58, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da 50 binden fazla kiÅŸi tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimiÂ ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'danÂ tahliyeÂ edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 16. konvoy,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â bÃ¶lgesindekiÂ BabÂ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.

DoÄŸu Guta'da zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda rejim ve destekÃ§ilerinin kuÅŸatmasÄ±ndaki son nokta olan Duma ilÃ§esinden ayrÄ±lmak isteyen bazÄ± sivilleri taÅŸÄ±yan 13 otobÃ¼slÃ¼k konvoy, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Bab ilÃ§esine vardÄ±.

22 Mart'ta DoÄŸu Guta'da baÅŸlayan zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda sivilleri taÅŸÄ±yan 16. konvoyda, 233'Ã¼ Ã§ocuk, 180'i kadÄ±n olmak Ã¼zere 633 kiÅŸi bulunuyor.

Tahliye edilenler, Bab ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÄ±bbasin beldesinde kurulan geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilecek.

BÃ¶ylece zorunlu tahliyeler kapsamÄ±ndaÂ 50 binden fazlaÂ kiÅŸi DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡

Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.

AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes kararlarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi, rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.