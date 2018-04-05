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14:25, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe
Filistin
11:10, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Yahudi iÅŸgalcilerden Nablus'ta "Yusuf makamÄ±" istilasÄ±
Yahudi iÅŸgalcilerden Nablus'ta

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde Yahudi iÅŸgalciler, "Yusuf makamÄ±na" zorla girdi. YaÅŸanan gerginlikte Ä°srail askerleri, Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±nÂ NablusÂ kentindeÂ Yahudi iÅŸgalcilerin "Yusuf makamÄ±na" girmesi Ã¼zerine gerginlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail askerlerinin olaya tepki gÃ¶steren Filistinlilere gerÃ§ek ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.

GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail polisi eÅŸliÄŸindeki Ã§ok sayÄ±da fanatik Yahudi iÅŸgalci otobÃ¼slerle Nablus'un doÄŸusundaki Yusuf makamÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alana girdi.

Yahudi iÅŸgalciler Yusuf makamÄ±na zorla girerek "dini ritÃ¼ellerini" gerÃ§ekleÅŸtirirken, duruma tepki gÃ¶steren Filistinlilere, Ä°srail askerleri mÃ¼dahalede bulundu.

Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda Filistinliler, taÅŸ ve boÅŸ ÅŸiÅŸe attÄ±, araÃ§ lastiklerini yakarak Yusuf makamÄ±na giriÅŸ yollarÄ±nÄ± kapadÄ±.

Yahudiler, Nablus'taki "Yusuf makamÄ±nda", Hazreti Yusuf'un kabri olduÄŸuna inanÄ±yor. Ancak birÃ§ok arkeolog sÃ¶z konusu kabrin sadece birkaÃ§ asÄ±r geÃ§miÅŸi olduÄŸunu kaydederek, bu inancÄ±n doÄŸru olamayacaÄŸÄ±nÄ±, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir MÃ¼slÃ¼man'a ait olduÄŸunu ifade ediyor.



Ä°lgili Konular Yusuf makamÄ± Ä°srail filistin
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