11:44, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Brezilya'da Lula da Silva'ya kÃ¶tÃ¼ haber

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Brezilya'da YÃ¼ksek Mahkeme, eski Devlet BaÅŸkanÄ±Â Luiz Inacio da Silva'nÄ±n yolsuzluk mahkumiyetini temyize gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada serbest kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebini geri Ã§evirdi.

YÃ¼ksek Mahkemede 11 saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan 6 yargÄ±Ã§, da Silva'nÄ±n yolsuzluktan 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na dair temyiz davasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken cezaevine gÃ¶nderilmemesi yÃ¶nÃ¼ndeki talebini reddetti. Mahkemenin 5 yargÄ±cÄ± ise talebin kabulÃ¼ iÃ§in oy kullandÄ±.

Mahkemenin kararÄ±, da Silva'nÄ±n yakÄ±nda cezaevine gÃ¶nderileceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Teknik nedenlerle bunun en erken gelecek hafta olabileceÄŸi ifade ediliyor.

Brezilya'da 2003-2016 yÄ±llarÄ±nda iktidarda olan Ä°ÅŸÃ§i Partisi, kararÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±nda ekim ayÄ±nda yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in sokaklarda ve her mahkemede da Silva'nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunacaklarÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

PETROBRAS'AKÄ° YOLSUZLUK SORUÅžTURMASI

Brezilya'da devlete ait petrol ÅŸirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle baÅŸlatÄ±lan ve "AraÃ§ YÄ±kama Operasyonu" olarak adlandÄ±rÄ±lan soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±lar, Odebrecht isimli inÅŸaat firmasÄ±nÄ±n, 8 ihale karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Lula da Silva'ya rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mart 2015'te baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, aralarÄ±nda ÅŸirketin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri, iki eski milletvekili ve Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 100'den fazla kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Davada, eski Petrobras Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Paulo Roberto Costa 7,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lÄ±rken, Lula da Silva da Mart 2016'da soruÅŸturmaya dahil edilmiÅŸti.

Federal SavcÄ±lÄ±k, Lula da Silva'yÄ±, 14 EylÃ¼l 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suÃ§lamÄ±ÅŸ, 6 gÃ¼n sonra iddianamenin kabulÃ¼yle Silva sanÄ±k olmuÅŸtu.

Lula da Silva, rÃ¼ÅŸvet ve Petrobras'ta OAS ÅŸirketini kolladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetmiÅŸ, avukatlarÄ± da ÅŸikayetleri destekleyecek hiÃ§bir kanÄ±tÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

Temyiz Mahkemesi Lula da Silva'ya yolsuzluk ve kara para aklama suÃ§lamasÄ±yla federal mahkemede daha Ã¶nce verilen 9,5 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ± 12 yÄ±la Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.