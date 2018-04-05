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Orta Asya seçmen değerleri raporu açıklandı
Orta Asya seçmen değerleri raporu açıklandı

Kırgızistan'da yapılan seçimler kalite standartlarına göre Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan, tüm dünyadaki seçimler değerlendiren “Seçmen Değerleri” raporunda Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

164 ülke temsil edildiği raporda Kırgızistan 53 PEI Endeksi aldı. Orta Asya ülkelerinden Kazakistan sırasıyla 45 PEI Endeks, Özbekistan 38 ve Tacikistan 36 ve Türkmenistan 34 PEI Endeksi aldılar.
Raporda 1 Temmuz 2012'den 31 Aralık 2017'ye kadar 164 ülkede yapılan 285 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirildiği belirtildi.

Sıralamadaki ilk yerler Danimarka, Finlandiya, Norveç’e verildi. Son sıralarda Etiyopya, Ekvator Ginesi, Suriye ve Burundi bulunuyor.

 



İlgili Konular kırgızistan seçmen değerleri Orta Asya
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