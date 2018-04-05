11:31, 05 Nisan 2018 Perşembe

Orta Asya seçmen değerleri raporu açıklandı





Kırgızistan'da yapılan seçimler kalite standartlarına göre Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan, tüm dünyadaki seçimler değerlendiren “Seçmen Değerleri” raporunda Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. 164 ülke temsil edildiği raporda Kırgızistan 53 PEI Endeksi aldı. Orta Asya ülkelerinden Kazakistan sırasıyla 45 PEI Endeks, Özbekistan 38 ve Tacikistan 36 ve Türkmenistan 34 PEI Endeksi aldılar.

Raporda 1 Temmuz 2012'den 31 Aralık 2017'ye kadar 164 ülkede yapılan 285 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirildiği belirtildi. Sıralamadaki ilk yerler Danimarka, Finlandiya, Norveç’e verildi. Son sıralarda Etiyopya, Ekvator Ginesi, Suriye ve Burundi bulunuyor.





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