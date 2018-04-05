11:59, 05 Nisan 2018 Perşembe

Karlov'a suikast yapan saldırganın örgüt içindeki 'abisi' gözaltında





Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içinde “abisi” olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Ş.S'yi yakaladı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. ŞÜPHELİ, ALTINTAŞ'IN MAİLLERİNİ SİLEN KİŞİ OLABİLİR Savcılık, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edilen Ş.S'nin, saldırgan Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğunu değerlendiriyor. BTK'den ihraç edilen Ş.S'nin, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği öne sürüldü. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.

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