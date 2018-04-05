Afganistan üzerinden Orta Asya’da yeni jeopolitik mücadele

Namoz Normümin Muhommad - Orta Asya
Afganistan’da son senelerde siyasi ve askeri durumun kötüye gittiği, Taliban’ın ülkede etkinliğini artırdığı bilinmektedir. Taliban son aylarda Batı, özellikle ABD askerleri ve diplomatik misyonuna karşı birkaç saldırı düzenledi. Buna karşılık ABD Başkanı bu ülkeye yine de kısa zaman önce bin asker gönderme kararı aldı. Bununla Afganistan’daki Amerikalı askerler sayısının 14 bine ulaştığı belirtiliyor.
Afganistan’daki başka bir gelişme ise Suriye ve Irak’ta koalisyon güçleri tarafından mağlup edilen DEAŞ militanlarının önemli kısmının bu ülkeye kayması ya da kaydırılmasıdır. Şimdilik ağırlıklı olarak ülkenin güney batısında etkili olan DEAŞ, Afganistan’ın her yerinde kendine yer bulmaya çalışmaktadır.
Son haberlerde Taliban’ın DEAŞ’i haricilikle suçlayarak, bu örgüte karşı savaş ilan ettiği belirtildi.
Öte yandan Afgan hükümetinin Taliban ile ilişkileri yenilemek ve barış görüşmelerine başlama çabalarından sonuç alınamamaktadır. Taliban Eşraf Gani hükümetini batılı güçlerin bir kuklası olarak görmekte ve Kabil hükümeti ile müzakereleri reddetmektedir.
Taliban’ın bu yıl 26-27 Martta Taşkent’te yapılan Afganistan konulu uluslararası konferansa bu nedenden dolayı katılmadığı düşünülüyor. Öte yandan ABD’nin Rusya’yı Tacikistan üzerinden Taliban’ı silahlandırmakla suçlaması gündemini koruyor.
Taşkent konferansı bölgenin her açıdan merkez ülkesi olan Özbekistan’ın teşebbüsü ile yapılmasının yanında geniş katılım olması ile de önem arz ediyordu. Toplantıya BM Genel Sekreteri başta olmak üzere ABD, AB, Rusya ve bölgedeki başka devletlerin temsilcileri de katıldılar. Konferansın sonuç bildirisinde Afgan halkının geleceğini bu halkın kendisi belirlemesi, bu ülkedeki tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve Taliban'ın resmi örgüt halini alarak Afganistan’daki siyasi sürece dahil edilmesi teklif edilmiştir.
Tarihte olduğu gibi bugün de Afganistan’ın dünyayı yöneten güçlerin mücadele alanına dönüştüğü bir gerçektir. Bunun nedeni bu ülkenin Asya’nın merkezinde yer alması ve jeopolitik olarak bu ülkeye sahip çıkmanın Asya’nın dört tarafına el uzatmaya imkan sağlamasıdır. Başka yönden Afganistan geçmişte olduğu gibi bugün de batılı güçler tarafından Orta Asya bölgesine giden bir kapı olarak da değerlendirilmektedir.
Eski Sovyetler Birliğinin 1979 yılda Afganistan’ı işgal etmesinin ana nedeni bu kapıyı batılılar için tamamen kapatmaktan ibaret idi. Ancak Afganlılar tarihte de, bugün de yabancılara karşı inanılmaz derecede karşı koymaları ile tanınmaktadırlar. Malum olduğu gibi, Afganistanlılar batının desteği ile Sovyetlere karşı verilen 10 yıllık savaştan zafer ile çıkmışlardır.
2000 yılların başında ABD ve AB ülkeleri uluslararası teröre karşı mücadele bayrağı altında dünyanın birçok ülkesi gibi Orta Asya devletlerini de kendi saflarına çekmeyi başarmıştı. O dönemde Rusya’nın NATO üyeliği bile gündeme gelmişti. Ancak daha sonraki gelişmeler ABD ve işbirlikçilerinin Orta Asya’da etkisinin azalmasına neden olmuştur. Örneğin, ABD ve Almanya Özbekistan ve Kırgızistan’da açtıkları askeri üs ve hava alanlarını kapatmak mecburiyetinde kalmışlardır.
Bugün gelinen noktada Orta Asya devletleri ve Afganistan kuzeyden Rusya, doğudan Çin, güneyden Hindistan ve Afganistan ve Pakistan’da varlığını sürdüren ABD ve başka batılı devletlerin etki mücadelesi meydanına dönüşmüştür.
2010 yıllarında Afganistan’dan bir kısım askerlerini çeken ABD ve işbirlikçilerinin Rusya ve Çin’in yönettiği Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'nün oluşmasıyla da bu bölgede etki gücünün azaldığı bir gerçektir. Hindistan ve Pakistan’ın ŞİÖ tam üye olması ile bugün Afganistan en azından coğrafik olarak ŞİÖ hududunda yer almaktadır.
Ancak son zamanlarda ABD ve AB devletlerinin Rusya ile yaşadığı güç mücadelesinin etkisi Orta Asya ve Afganistan’da da kendini göstermeye başladı. Rusya bölgenin iki ülkesi, yani Tacikistan ve Kırgızistan’da askeri üs bulundurmaktadır. Tacikistan’daki Rus askeri üssünde yeni tatbikatlar yapılmaktadır. Rusya Taliban ile ilişki içinde olduğunu kabul etmektedir. Yani ABD’nin Rusya’yı Taliban’a silah vermekle suçlaması boşuna değildir. Söz konusu olan Suriye’de olduğu gibi Afganistan’da da ABD ve Rusya’nın sıcak savaş meydanında karşı karşıya gelmesidir. Özellikle DEAŞ’ın Afganistan’da varlığı ve gücünü artırması, Taliban ile bu örgütün karşı karşıya gelmesi, ABD ve Rusya’nın bu örgütlerden kendilerine yandaşlar oluşturma çabaları Suriye senaryosunun Afganistan’da tekrarlanabileceğine işaret ediyor…
Denildiği gibi Rusya sadece askeri yönden değil ŞİÖ aracılığıyla da Orta Asya ve Afganistan’da etkisini artırmaya çalışacaktır. Bunun yanında halen Orta Asya ülkelerinde, özellikle Kazakistan nüfusunun önemli bir kısmının Ruslardan oluşması, bu ülkelerden milyonlarca göçmen işçilerin Rusya’da iş bulması, jeopolitik olarak Rusya ve Orta Asya devletlerin aynı sınırın içinde olmaları bu bölgede Rusya’nın elini güçlendirmektedir.
Özbekistan’da 2016 yılında yaşanan iktidar değişiminden sonra İslam Kerimov’un yerine geçen yeni devlet başkanı Şevket Mirziyayev’in çabalarıyla Orta Asya’daki beş devletin ilişkileri yeni barış ve anlaşma dönemine girmiştir. Bu çabalar sonucu Orta Asya devletleri arasındaki vize uygulamaları kaldırılmakta, sınır geçişleri serbestleşmekte ve bu devletlerin siyasi ve ekonomik ilişkileri müspet yönde değişmektedir. Burada muhtemel sorun Kazakistan’da beklenen iktidar değişimi ile ilgilidir.
Bilindiği gibi, bu ilkeyi bağımsızlıktan sonra yöneten Nursultan Nazarbayev iktidarı devretme sürecini başlatma girişimi içindedir. Onun yeniden oluşturulacak ve pratikte ülkeyi yönetecek Devlet Güvenlik Konseyinin başına geçmesi beklenmektedir. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı bu şekilde Nazarbayev’ın kontrolünde çalışmalarını sürdürecektir.
Bu bağlamda 2018 yılının 15 Mart günü Astana’da Orta Asya devlet liderlerinin Rusya’dan bağımsız olarak bir araya gelmeleri bölgesel işbirliği ve güvenlik politikaları açısından önemli yer tutmaktadır. Rus medyası bu toplantıya kendi ülkesi lideri Putin’in davet edilmemesi nedeniyle olumsuz tepki göstermiştir. Ancak son zamanlarda gittikçe güçlenen Rusya-Türkiye ilişkilerinin bu iki ülkenin Orta Asya’da etkinliğini artırmasına neden olacağını düşünmek mümkündür.
ABD’nin Rusya’yı Tacikistan üzerinden Taliban’ı silahlandırmakla suçlaması gündemini korurken bölgedeki DEAŞ tehdidinin Afganistan'ın diğer bölgelerine de yayıldığı bildiriliyor
Burkina Faso'da su demek bir köyü kurtarmak hayvanları kurtarmak ve İslam'a hizmet anlamlarına geliyor
İngilizler için “100 yıl sonrasının planını bugünden yapar" derler. Görülen o ki İngilizler Brexit sonrası için elle tutulur gözle görünür bir plan yapmamışlar.
Önceki yıllarda ekonomik dalgalanmalar ve zorunlu göçe bağlı toplumsal riskler yüksek endişeye neden olurken şimdi çevresel riskler en büyük endişe kaynağı.
Rusya'ya ekonomik bağımlılığını azaltma hamlelerine her gün yenisini ekleyen Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılacak olan başkanlık seçimleri sonrası Rusya'nın bölgedeki muhtemel hamleleri de konuşulmaya başladı
Tarih boyunca Kosova'nın ve dolayısıyla Arnavutların dostu olarak bilinen Türkiye'nin ülkedeki üst düzey FETÖ üyelerine operasyonu sonrası ülkeden çıkan çatlak seslerden anlaşıldığı üzere, Kosova'da mevcut bulunan örgüt üyelerinin bölge halkına tam olarak tanıtılması gerekliliği baş gösterdi.
Azerbaycan'da önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek erken Başkanlık seçimlerinden sonra Rusya'nın, Abhazya ve Güney Osetya’nın olduğu gibi işgal altındaki Karabağ’ın da “özgürlüğünün” tanınmasına dair karar alabileceği öne sürülüyor
ABD Başkanı Trump’ın başlattığı uluslar arası ticaret savaşı ABD ve Avrupa’ya sömürü yoluyla kazandıklarını savaş yoluyla kaybettirecek ve küresel ekonomi güncellenecek.
Batılı ülkeler, Rusya’ya hali hazırda birçok alanda yaptırım uyguluyor, bunlara diplomatik yaptırım da eklenmiş oldu. Batı bunları yaparken, Rusya’nın elinde hangi kozlar var diye bakıldığında ise göze ilk olarak doğalgaz ticareti çarpıyor.
Fransa'nın uzun yıllar sömürgesi olarak yaşayan Mali'de devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Keita halkı etkilemek için kendi fotoğrafının yanına Erdoğan'ı koydu. Halkın ise Erdoğan hakkında tek bildiği "Kur'an okuyan bir cumhurbaşkanı" olması
Uluslararası çekişmelerin Balkan coğrafyasında farklı bir şekilde tezahür etmesi ve özellikle de Balkanların ‘Keşmir sorunu’ olarak tabir edebileceğimiz Mitroviça kentinde sıcak bir çatışmanın yaşanması muhtemel
Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dün başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Mısır sokağındaki genel kanı "seçimlere katılımın beklenenden az olduğu" şeklinde olsa da yerel medya ülkede adeta bir bayram havası estiriyor!
1944 yılında sürülmeden önce bölgede ikamet eden Çeçenler yeni oluşturulacak Auhov ilçesinin Çeçenistan sınırlarına verilmesini talep ediyor. Uzmanlar bu sorunun bir anda Kuzey Kafkasya’nın en büyük sorununa dönüşebileceğine dair uyarılarını yeniliyor.
Dünyadaki iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için her yıl mart ayında 170'ten fazla ülkede ışıkların bir saat boyunca kapatılması, dostlar alışverişte görsün etkinliğinden fazla bir anlam ifade etmiyor.
Kosova-Karadağ sınır belirlemesini öngören anlaşma geçtiğimiz günlerde tüm tepkilere rağmen meclisten geçti. Kosova'nın 8 bin 200 hektar arazisini Karadağ'a vermesi karşılığında NATO'ya alınma ihtimali ile meclisten geçen karar sonrasında da NATO'nun bölgede ne kadar etkin olacağı merak konusu
Ankara anlaşması vizesi olarak tanımlanan ECAA yoluyla İngiltere'ye vize almak isteyenler için, Brexit sonrası İngiliz hükümeti bağlayıcılığını AB'den alan bu vize türü ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu