12:09, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

DoÄŸu GutalÄ± Ã§ocuklar meyveleri bile tanÄ±yamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan anne ve babalar, Ã§ocuklarÄ±nÄ± besleyemedikleri iÃ§in komÅŸularÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± Ã§aldÄ±klarÄ±, meyve sebze yediremediÄŸi, bir lokmayÄ± sakladÄ±klarÄ± dehÅŸet gÃ¼nlerini anlattÄ±.

Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'tan bu yana dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± yerle bir olurken, yÃ¼zlerce sivil can verdi.

SaldÄ±rÄ±lar sonucu on binlerce aile parÃ§alandÄ±, binlerce Ã§ocuk yetim ve Ã¶ksÃ¼z kaldÄ±. DoÄŸu GutalÄ± aileler, hayatta kalan aile bireylerini korumak iÃ§in Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan tahliye anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi tahliye edilmeyi kabul etti.

"AÃ‡LIK YÃœZÃœNDEN Ã‡OCUÄžUM HASARLI DOÄžDU"

Ä°dlib'deki Saed barÄ±nma merkezine yerleÅŸtirilen DoÄŸu GutalÄ±lardan Ä°nas Havaca, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"MuhasaranÄ±n son dÃ¶neminde hamileydim. Rejim gÃ¼Ã§leri yaklaÅŸÄ±nca mahalleden Ã¼zerimizdeki elbise ile Ã§Ä±ktÄ±k. Hamileyken yiyecek hiÃ§bir ÅŸey bulamadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ocuÄŸum hasarlÄ± doÄŸdu. Kalbinde ve beyninde delikle, Ã§ok cÄ±lÄ±z ve bir gÃ¶zÃ¼ diÄŸer gÃ¶zÃ¼nden Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸekilde dÃ¼nyaya geldi."

"EÅžÄ°M GÃœNLÃœK 4 LÄ°RAYA Ã‡ALIÅžIYORDU, KUTU SÃœTÃœN FÄ°YATI 105 LÄ°RA Ä°DÄ°"

Havaca, doÄŸumunun ardÄ±ndan ilk 8 ayÄ±nÄ±n hep hastanelerde geÃ§tiÄŸini belirterek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Doktorlar, rejim bÃ¶lgesindeki hastanelere gitmem gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Ama geÃ§iÅŸ noktalarÄ±na gittiÄŸimde rejimin askerlerinin geÃ§mek isteyenlere ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. 3 gÃ¼n soÄŸuk kamplarda kaldÄ±m. Rejim geÃ§meme izin vermedi. Doktorlar o kadar bombardÄ±man varken hastaneye gelebildiÄŸime ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yordu. Ama kÄ±zÄ±mÄ± emziremiyordum. Gitmek zorundaydÄ±m. ReÃ§eteler yazarlardÄ±. Ama ilaÃ§ yoktu. EÅŸim gÃ¼nlÃ¼k olarak 500 Suriye lirasÄ±na (yaklaÅŸÄ±k 4 lira) Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. EÄŸer varsa bir kutu sÃ¼tÃ¼n fiyatÄ± 12 bin Suriye lirasÄ± (yaklaÅŸÄ±k 105 lira) idi."

Havaca bebeÄŸini DoÄŸu Guta'nÄ±n Hammuriye ilÃ§esindeki hastaneye yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ertesi gÃ¼n bakmaya gittim. Beni gÃ¶rdÃ¼, gÃ¼ldÃ¼. Bir sonraki gÃ¼n yine gittim. Ã–lmÃ¼ÅŸ, kefene sarmÄ±ÅŸlar." dedi.

"KIZIM MUZU VE PORTAKALI KABUKLARIYLA YEDÄ°"

Havaca, son aylarda sÄ±ÄŸÄ±naklarda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Ä°ki gÃ¼n sÄ±ÄŸÄ±naktan Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in susuz kalÄ±rdÄ±k. YoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan yeryÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kamazdÄ±k. Kuyunun suyu kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ±ydÄ±. Ä°Ã§inde kurtlar vardÄ±." diye konuÅŸtu.

DoÄŸu Gutaâ€™da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± en deÄŸerli ÅŸeyin bebeÄŸinin mezarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Havaca, "BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±m, tahliye edildikten sonra geldiÄŸimiz Hamaâ€™da muzu ve portakalÄ± kabuklarÄ±yla yedi, elmayÄ± oyuncak sandÄ±. Ä°lk defa gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼." ifadesini kullandÄ±.

"Ã‡OCUÄžUMA SAKLADIÄžIM EKMEK PARÃ‡ASINI VEREBÄ°LÄ°R MÄ°YDÄ°M?"

SaÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸan Um Halil de, "AblukanÄ±n son dÃ¶nemlerinde aileler bakamadÄ±klarÄ± iÃ§in bebeklerini kapÄ± Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakmaya baÅŸladÄ±. Sabah saatlerinde kapÄ±mÄ±n Ã¶nÃ¼nde 1 aylÄ±k bebek buldum. BeÅŸiÄŸinde 'Allah iÃ§in besleyin.' yazan bir kaÄŸÄ±t vardÄ±. AÃ§lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden belli oluyordu. CÄ±lÄ±z, gÃ¶zlerin Ã¶nÃ¼ morarmÄ±ÅŸ ve sÃ¼rekli aÄŸlÄ±yordu." ifadeleriyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

KadÄ±nlarÄ±n sabah erken saatlerde kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±p ekmek istediÄŸini anlatan Um Halil, "Ã‡ocuÄŸuma sakladÄ±ÄŸÄ±m ekmek parÃ§asÄ±nÄ± verebilir miydim? Vermiyordum. Ama vermediÄŸimde de acÄ± Ã§ekiyordum. BÃ¶yle sorulara kapÄ±lÄ±rdÄ±m hep." diye konuÅŸtu.

"DOÄžU GUTA'YI HAYALET ÅžEHÄ°R OLARAK BIRAKTIK"

Um Halil, tahliye edilmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nda, mahalleden Ã§Ä±karken tÃ¼m evlere bir gÃ¶z attÄ±ÄŸÄ± ana iliÅŸkin, "GÃ¼nahÄ±mÄ±z neydi? Neden ayakta tek ev kalmadÄ±? DoÄŸu Gutaâ€™yÄ± hayalet ÅŸehir olarak bÄ±raktÄ±k." dedi.

"Ã‡Ä°FTÃ‡Ä° OLMAMA RAÄžMEN DÄ°LENMEYE MECBUR KALIRDIM"

DoÄŸu Gutaâ€™nÄ±n NeÅŸÅŸabiyye beldesinden Ã§iftÃ§i Ã–mer AbdÃ¼lkadir de rejimin cephe hattÄ±na 200 metre mesafedeki bahÃ§esini Ã§ocuklarÄ±na un temin etmek iÃ§in ektiÄŸini sÃ¶yleyerek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Ses Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in gece bellerdim. ParasÄ±zlÄ±ktan ekemezdim. BahÃ§eyi sulamak iÃ§in jeneratÃ¶rlere akaryakÄ±t lazÄ±mdÄ±. Para yok. Para var ise akaryakÄ±t yok. Bir avuÃ§ buÄŸdayÄ± Ã¶ÄŸÃ¼terek Ã§ocuklarÄ±ma mÄ± yedireyim yoksa bir sonraki yÄ±la mÄ± bÄ±rakayÄ±m, bilemezdim. Ã‡iftÃ§i olmama raÄŸmen imkansÄ±zlÄ±ktan Ã¶tÃ¼rÃ¼ dilenmeye mecbur kalÄ±rdÄ±m. Bir gÃ¼nlÃ¼k ekmeÄŸi Ã§ocuklarÄ±ma temin etmeye acizdim."

"KAMPTA UYURKEN RÃœYAMDA ARAZÄ°LERÄ°MÄ°, HAYVANLARIMI GÃ–RDÃœM"

Ä°dlib'de sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kampta uyurken rÃ¼yasÄ±nda arazisini, hayvanlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren AbdÃ¼lkadir, "Bir gÃ¼n her ÅŸey bittiÄŸinde tekrar DoÄŸu Guta'ya dÃ¶nmek istiyorum." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.