12:49, 05 Nisan 2018 Perşembe

Kalın: Ekonomide birtakım görüş ayrılıkları olduğu haberleri spekülatif

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kalın, Türkiye'nin Suriye geneline Türk Kızılayı üzerinden 630 milyon dolar değerinde yardım ulaştırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye'de insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasında rejim üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Çünkü gerek bu ateşkesin hayata geçirilmesi gerekse insani yardımların ulaştırılması konusunda en büyük engeli şu ana kadar rejim çıkarttı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu detaylı bir şekilde mevkidaşlarıyla görüştü."

"ANAMUHALEFET LİDERİ ASLINDA KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEKTEDİR"

Kalın, sanatçıların sınırdaki askerleri ziyaretine ilişkin, "Anamuhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Sakil ifadeler kullanarak anamuhalefet lideri aslında kendini küçük düşürmektedir." dedi.

"BÜTÜN GÖLGE TEMİZLENENE KADAR BU HAREKET DEVAM EDECEK"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Kalın, "Bütün o bölge, buna Tel Rıfat da dahil, terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecektir." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ KOORDİNASYONUNDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDUĞU İDDİALARI

Zaman zaman 'ekonomi koordinasyonunda birtakım görüş ayrılıkları olduğu' şeklinde spekülatif haberler çıktığını belirten Kalın, bunların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Kalın, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ'la mücadele operasyonlarıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Amerika'nın bir karar vermesi lazım, Suriye'de DEAŞ'la mücadele bitti mi, bitmedi mi? Yani 'bitti' diyorlar, 'bitmek üzere' diyorlar, 'bitime yaklaştık' diyorlar. Sonra 'yok hayır tehdit devam ediyor' diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı ya da planları bir tarafa, bizim kafamız son derece net, bizim yaklaşımımız son derece açık."

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK'İN İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARI

Kalın, kabine revizyonu ve Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifası iddialarına ilişkin, "Şu anda öyle bir şey söz konusu değil." dedi.

PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞI İDDİASI

Kalın, PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı iddiasıyla ilgili bir soruyla ilgili şunları söyledi:

"Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar."

TSK VE ÖSO'NUN AFRİN'DEKİ VARLIĞI

İbrahim Kalın, Afrin'deki mevcudiyetin o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar devam edeceğini bildirdi.

IRAK'TAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TERÖR TEHDİTLERİ

"Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanmasına artık son verilmesi gerekiyor" diyen Kalın, şunları aktardı:

"Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içerisindeler. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde olsun PKK'ya karşı yapılacak bu tür askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır."

HAKAN ATİLLA DAVASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hakan Atilla için ABD'de istenen cezayı şiddetle kınadıklarının ve reddettiklerinin altını çizerek, bunun çok büyük bir haksızlık olduğu belirtti.

ABD'NİN 'SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ PYD/YPG DEĞİLDİR' SÖYLEMİ

'Suriye Demokratik Güçleri PYD/YPG değildir. PYD/YPG ile de PKK'yı ayrıştırabiliriz' söylemi 1-1,5 yıldır ABD'nin Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığı bir şey olduğunu ifade eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu kategorik olarak reddediyoruz çünkü biz sahadaki gerçekleri biliyoruz. Bu vesileyle Fransızların da böyle bir çaba içerisine girmesinin beyhude olacağını ifade etmek isterim. Bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Bu tür adımlar doğrudan ya da dolaylı olarak terör örgütüne verilmiş bir destek olarak değerlendirilir."

"KOSOVA MAKAMLARIYLA GÖRÜŞÜLMEK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Kalın, FETÖ ile mücadelede hiçbir zaman hukuk dışı bir eylemin içerisinde olmadıklarını vurgulayarak, "Son Kosova hadisesi de Kosova makamlarıyla görüşülmek suretiyle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Yaptığımız suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen eylemlerdir. Dolayısıyla, o ülkeler için de bir güvenlik zaafının ortadan kaldırılmasıdır bu." diye konuştu.