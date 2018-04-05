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Enerji şirketinden Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım
Enerji şirketinden Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım

HT Solar Enerji AŞ'nin Türkiye Genel Müdürü Robin Xi, "Güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ'nin Türkiye Genel Müdürü Robin Xi, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilki gerçekleştirilen YEKA ihalesine bir Türk firma ile katıldıklarını söyledi.

Listede ilk sırada olmalarına rağmen yarışmayı kazanamadıklarını ifade eden Xi, "İkinci YEKA için daha sıkı çalışıyoruz. YEKA ile ilgili teknik detayların açıklanmasını bekliyoruz. Enerjisa, Zorlu ve Çalık Enerji gibi şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye pazarını çok iyi bilen Türk şirketlerden biriyle konsorsiyum olarak bu yıl da YEKA'ya girmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki 600 megavat kapasiteli güneş paneli fabrikalarıyla sektörde lider konumunda bulunduklarını dile getiren Xi, "Türkiye'de çalışmalarımız devam ediyor. Güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YEKA ihalesindeki "elektriğin depolaması" zorunluluğunun önemine dikkati çeken Xi, şöyle devam etti:

"30 yıldan bu yana Çin'de elektriğin depolanması üzerine çalışıyoruz. Hem depolama alanında hem de Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye'nin attığı bu adımların ülkenin güneş enerjisi teknolojilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşmayı arzu ediyoruz."

HUAWEİ İLE DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI

Xi, teknoloji şirketi Huawei ile güneş enerji sistemlerinin en önemli cihazlarından biri olan "inverter"ın Türkiye pazarında satış ve dağıtımını kapsayan bir distribütörlük anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Huawei, güneş enerjisi çevrim cihazları, telekomünikasyon ve terminal ekipmanları ile dahili yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.



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