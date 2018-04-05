13:18, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

'TÃ¼rk Ejderleri' Senegal'in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Senegal'in TÃ¼rkiye'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA, Ã¼lkenin BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'ndeki askeri geÃ§itte ilk kez vatandaÅŸlara gÃ¶sterildi.

Senegal ordusunun yakÄ±n zamanda TÃ¼rkiye'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 25 adet 4x4 zÄ±rhlÄ± araÃ§ Ejder YalÃ§Ä±n ile 4 adet toplumsal olaylara mÃ¼dahale aracÄ± Ejder TOMA, baÅŸkent Dakar'daki BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda askeri geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

Savunma alanÄ±nda Ã¶zellikle terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda muharebe gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kuvvetlendirmek isteyen ve bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rk zÄ±rhlÄ±larÄ±nÄ± askeri envanterine katan Senegal ordusu, Ã¼lke jandarmasÄ±nÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n Ã¼zerine silah sistemi yerine aÃ§Ä±k kule yerleÅŸtirilmesini tercih etti.

"ARAÃ‡LAR TERÃ–R VE ORGANÄ°ZE SUÃ‡LARLA MÃœCADELE KAPSAMINDA KULLANILACAK"

Senegal Ordusu Jandarma MÃ¼dahale BirliÄŸinin ZÄ±rhlÄ± Filo Komutan YÃ¼zbaÅŸÄ± Mor Gueye, TÃ¼k zÄ±rhlÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

YÃ¼zbaÅŸÄ± Gueye, Senegal'in "savunmanÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ve zÄ±rhlÄ± envanterin artÄ±rÄ±lmasÄ±" programÄ± kapsamÄ±nda Jandarma YÃ¼ksek KomutanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ±yla TÃ¼rkiye'den Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA'larÄ±n satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"ZÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ alanÄ±nda en uygun ve kaliteli Ã¼retim TÃ¼rk savunma sanayisi tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. Bu yÃ¼zden TÃ¼rkiye'yi seÃ§tik." diyen Gueye, Senegal ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki askeri iÅŸ birliÄŸinin giderek artacaÄŸÄ±nÄ± ve bu alanda yeni ekipmanlarÄ±n satÄ±n alÄ±nabileceÄŸini belirtti.

"BÄ°RÃ‡OK AFRÄ°KA ÃœLKESÄ°NDE TÃœRK SAVUNMA SANAYÄ°SÄ°NÄ°N EKÄ°PMANLARINI GÃ–REBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z"

Gueye, "Bu araÃ§lar terÃ¶r ve organize suÃ§larla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda operasyonel alanlarda kullanÄ±lacak. Ejderler jandarmamÄ±zÄ±n operasyonel kapasitesini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±rdÄ±. Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA savunma gÃ¼Ã§lerinin modern savaÅŸ taleplerini Ã§ok iyi karÅŸÄ±lÄ±yor. KÄ±sa zamanda birÃ§ok Afrika Ã¼lkesinde TÃ¼rk savunma sanayisinin ekipmanlarÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Askeri gÃ¶rev kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye birÃ§ok kez gittiÄŸini ifade eden Gueye, TÃ¼rkiye'nin savunma sanayisi alanÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Gueye, TÃ¼rk insanÄ±nÄ± ve TÃ¼rk baklavasÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini de vurguladÄ±.

HER TÃœRLÃœ ARAZÄ°DE EJDER YALÃ‡IN

SÄ±nÄ±fÄ±ndaki en yÃ¼ksek koruma seviyesiyle her tÃ¼rlÃ¼ arazide etkin olarak gÃ¶rev yapabilen bu zÄ±rhlÄ±lar, yazÄ±lÄ±mÄ± sayesinde farklÄ± versiyonlarda konfigÃ¼re edilebiliyor.

Her tÃ¼rlÃ¼ balistik tehdit ve patlayÄ±cÄ±lara karÅŸÄ± yÃ¼ksek koruma saÄŸlayan ve 14 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip olan Ejder YalÃ§Ä±n, acil durumlarda 11 kiÅŸiye kadar personel, 4 tona kadar faydalÄ± yÃ¼k taÅŸÄ±yabiliyor. Menzili 700 kilometreyi bulan Ejder YalÃ§Ä±n, 120 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor.

YÃœKSEK BALÄ°STÄ°K KORUMALI EJDER TOMA

Her tÃ¼rlÃ¼ arazi yapÄ±sÄ±na uygun olarak tasarlanan Ejder TOMA da gÃ¼venliÄŸin tesis edilmesine katkÄ± saÄŸlamak Ã¼zere geliÅŸtirildi. Saatte 110 kilometre hÄ±za Ã§Ä±kabilen Ejder TOMA, 5 ton su kapasitesinin yanÄ± sÄ±ra 750 kilometre menzile ulaÅŸabiliyor. Ejder TOMA'da kendini temizleme sistemi, gerÃ§ek zamanlÄ± su topu yÃ¶nlendirme sistemi, araÃ§ altÄ± ve Ã¼stÃ¼ iÃ§in alev sÃ¶ndÃ¼rme sistemi gibi birÃ§ok donanÄ±m bulunuyor.