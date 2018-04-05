Afrinliler normal hayatın tadını çıkarıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afrinliler, bölgelerinin kurtulmasının ardından büyük mutluluk yaşarken normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.
Afrin ilçe merkezinde ailesiyle yaşayan Muhammed Hamza yaptığı açıklamada, "(YPG/PKK işgalinde) Hayatın her alanında durumumuz çok kötüydü. Buradaki hiçbir sivilin görüş belirtme hakkı yoktu. Halk yüzde 100 mazlumdu. Eğer örgütün ideolojisini benimsemiyorsan her an tutuklanma olasılığıyla karşı karşıya kalabilirdin." dedi.
Terör örgütünün bölge halkının özgürlüklerini elinden aldığını belirten Hamza, "Onlara karşı çıkanları alıkoyuyorlardı. 3 veya 4 ay onların elinde tutsak kalırdın. Buna benzer çok durum vardı." diye konuştu.
Hamza, "Örgütün varlığı döneminde, çok pahalılık vardı. Çünkü örgüt, Afrin'e giren ve buradan çıkan bütün ürünlerden haraç alıyordu. Dolayısıyla bu da fiyatlara olumsuz yansıyordu." ifadelerini kullandı.
Örgütün bölgedeki çocukları zorla silah altına almasına ilişkin, Hamza şunları kaydetti:
"Zorla silah altına alma konusu 1,5- 2 yıldır vardı. Silah altına alınanların 'Hayır.' deme şansı yoktu. Katılmak istemeyenler ise Türkiye'ye veya Lübnan'a kaçtı."
"HERKES EVİNE DÖNSÜN, KORKULACAK BİR ŞEY KALMADI"
Bir diğer Afrinli sivil Ali Sido da ilçe merkezinin teröristlerin temizlenmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu ifade ederek "Hayatımız artık normal bir şekilde devam ediyor. Her şey yolunda. Ailelerimiz yanımızda. Herkes iyi. Her şey iyi. Hiçbir korku kalmadı." diye konuştu.
Sido, bölge halkına seslenerek "Artık herkes evine dönsün, korkulacak bir şey kalmadı." dedi.
TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı.
AB Bakanı Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve korku altında yaşattığı Afrinliler, TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi temizlemesiyle özgürlük ve "normal" hayatın tadını çıkarıyor.
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