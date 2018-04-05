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13:38, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

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BM'den soykÄ±rÄ±m yapÄ±lan Arakan'a ziyaret
BM'den soykÄ±rÄ±m yapÄ±lan Arakan'a ziyaret

BM Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mueller, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ursula Mueller'inÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret ettiÄŸi bildirildi.

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, Muller'in Arakan eyaletindeki insani durumu ilk elden gÃ¶zlemek iÃ§in Arakan'a gittiÄŸini sÃ¶yledi.

Dujarric, Mueller'in sivillerin korunmasÄ±, insani yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±labilmesi ve Arakan'a eriÅŸimin engellenmemesi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii ve diÄŸer hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ile bir araya geldiÄŸini ifade etti.

BM'ye gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.



Ä°lgili Konular arakan BM
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