Saraybosna'da SÄ±rplarÄ±n yok ettiÄŸi teleferik yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Saraybosna Belediyesi tarafÄ±ndan yeniden inÅŸa edilen ve ÅŸehir merkezi ile Trebevic DaÄŸÄ± arasÄ±nda hizmet verecek teleferik, 6 Nisan Saraybosna Åžehir GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n aÃ§Ä±lacak.
SaraybosnalÄ±larÄ±n yÄ±llardÄ±r Ã¶zlemle yad ettiÄŸi teleferik, 1959 yÄ±lÄ±nda Ã‡ekya tarafÄ±ndan inÅŸa edilmiÅŸti. Ã–zellikle Saraybosna'nÄ±n 1984 yÄ±lÄ±nda KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±na ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde adeta altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayan teleferik, 1992 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan savaÅŸta ÅŸehri kuÅŸatan SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yok edilmiÅŸti.
YÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ne kadar ÅŸehrin en Ã¶nemli sembollerinden olan teleferik yarÄ±ndan itibaren yeniden modern haliyle yolcularÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamaya baÅŸlayacak.
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2 bin 100 metre uzunluÄŸundaki bir hat Ã¼zerinde hizmet verecek teleferik, SaraybosnalÄ±lara nostaljik anlar yaÅŸatacak, ÅŸehri ziyaret eden yabancÄ± turistlere de Saraybosna semalarÄ±nda keyifli yolculuk imkanÄ± sunacak.
Her biri 10 kiÅŸi kapasiteli 33 kabini bulunan teleferik, saatte bin 200 yolcu taÅŸÄ±yabilecek. Åžehri merkezi ile Trebevic DaÄŸÄ± arasÄ±ndaki teleferik yolcuÄŸu 7 dakika sÃ¼recek.
DURAÄžA SARAYBOSNA'DAKÄ° Ä°LK SÄ°VÄ°L KURBANIN ADI VERÄ°LDÄ°
TeleferiÄŸin yapÄ±mÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan makine mÃ¼hendisi Adnan Selmanovic, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, teleferiÄŸin Trebevic DaÄŸÄ±'ndaki duraÄŸÄ±na 2 Mart 1992'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ve ÅŸehrin ilk kurbanÄ± olan Ramo Biber'in adÄ±nÄ±n verildiÄŸini sÃ¶yledi.
Biber'in ÅŸehrin sembolÃ¼ olan teleferiÄŸi korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Selmanovic, "O bizim ÅŸehrimizi korumak iÃ§in hayatÄ±nÄ± kaybetti, biz de onun adÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z." dedi.
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Selmanovic, yeni teleferikteki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerini de gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek teleferik projesinde Ã§alÄ±ÅŸmaktan hem profesyonel, hem de bireysel anlamda bÃ¼yÃ¼k mutluluk ve gurur duyduÄŸunu dile getirdi.
Ramo Biber'in kÄ±z kardeÅŸi Fahra Biber de 2 Mart 1992'de kardeÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle teleferiÄŸin de bir daha Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek uÄŸruna canÄ±nÄ± verdiÄŸi teleferiÄŸin kardeÅŸi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Yeni teleferiÄŸin yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda Saraybosna Belediyesinden, kardeÅŸi iÃ§in bir anÄ±t dikilmesi talebinde bulunduÄŸunu belirten Biber, teleferiÄŸin Trebevic DaÄŸÄ±'ndaki duraÄŸÄ±nÄ±n kardeÅŸinin adÄ±yla anÄ±lacak olmasÄ±ndan mutluluk duyduÄŸunu vurguladÄ±.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da 1959 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ancak 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki savaÅŸta SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yok edilen ÅŸehrin sembollerinden teleferik kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu.
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