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Bakan Çelik'ten AB'ye 'YPG' resti
Bakan Çelik'ten AB'ye 'YPG' resti

AB Bakanı Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüştü. Bakan Çelik, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Bakanı Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Fransa müttefikimizdir. Esed'in konumu başta olmak üzere pek çok ortak görüşümüz de var. Cumhurbaşkanımız, 'Gelin Suriye'nin içinde konutlar yapalım' dedi. Göçü tersine çevirelim, buraya terör örgütlerinin geri gelmesine müsade etmeyelim. Buraların sosyolojik yapısı korunsun diyoruz. Fırat Kalkanı'ndan sonra çok sayıda Suriyeli ülkesine dönmüştür. Burada koalisyon ülkeleri ellerini taşın altına sokarlarsa, bu işleri başarabiliriz. Fakat biz herhangi bir müttefikimizin üniformasını YPG'lileri eğitirken görmek istemiyoruz. Birileri 'Suriye'deki Kürtleri destekleyelim' derken, YPG'yi kastediyorsa, bu Kürtlere karşı bir düşmanlıktır. PKK/PYD terör örgütü, oradaki Kürtlere hakarettir. ." dedi.

 

 



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