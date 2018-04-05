Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, "Bugün Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı olmuş durumda. İnsanlar Avrupa'ya doğru geçmek istiyor. Geçemeyince de boğuluyor." dedi.
Uslu, beraberindeki AK Parti milletvekilleri Said Yüce, Abdullah Ağralı, Leyla Şahin Usta, CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy ve HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp ile 17 bin 185 Suriyeli sığınmacının yaşadığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezini ziyaret etti.
Merkezden sorumlu Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, AFAD İl Müdürü Zafer Özcan ve İl Göç İdaresi Müdürü Harun Demirkol ve ilgililer tarafından karşılanan heyet, burada basın mensuplarıyla da bir araya geldi.
Uslu, yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin sınır bölgesinde bir güvenli bölge oluşturulması ve göç etmek zorunda kalan insanların bu bölgede konuşlanmasını istediklerini belirtti.
Bunun Birleşmiş Milletler'e de teklif edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu farklı mecralarda ifade ettiğini ancak dünyada kabul görmediğini vurgulayan Uslu, şöyle devam etti:
"Bugün biz Suriye'nin kuzeyinde, o güvenli bölgelerin oluşmasına katkı sunduk. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla oluşan güvenli bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz dönüş yapıyorlar. 150 bin civarında Fırat Kalkanı bölgesine dönüş gerçekleşti. Afrin'deki süreç tamamlanınca da bu bölgeye 300 binden fazla geçici koruma altındaki Suriyeli'nin dönmesini bekliyoruz. Sahada da yaptığımız incelemelerde görüyoruz ki Suriyeli kardeşlerimiz bir an önce kendi ülkelerine dönmek istiyorlar."
Adeta bir göç çağı yaşandığını belirten Uslu, "Onbinlerce kilometre öteden insanlar yürüyerek, zor koşullarda temel ihtiyaçlarını bile karşılamayacak şartlarda bir umuda yolculuğa çıkıyor. Niçin? Çünkü kaynak ülkelerde istikrarsızlık var. O ülkelerde terör bir şekilde destekleniyor. O yüzden bu göçler ortaya çıkıyor. Dünyada göç açısından 3 fay noktası var. Birincisi Kuzey Afrika. Oradan da yoğun bir şekilde Akdeniz üzerinden geçişler var. Bugün Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı olmuş durumda. İnsanlar Avrupa'ya doğru geçmek istiyor. Geçemeyince de boğuluyor. İkinci kırılma noktası Irak ve Suriye. Ürdün, Lübnan ve Türkiye göçmenlere ev sahipliği yapıyor. Üçüncü kırılma noktası da Afganistan. Buradan da ciddi bir şekilde hareket var." diye konuştu.
Bugün uluslararası kuruluşların hepsinin hayatını kaybeden göçmenleri veya hareket halindeki göçmenleri sayan istatistik kuruluşları haline geldiklerini savunan Uslu, "istatistik kuruluşlarının" bu hattan uzaklaşıp, insani rollerine geri dönmesi ve göç hareketliliğini durdurması gerektiğini sözlerine ekledi.
Heyet, daha sonra, merkezdeki kadınlar ve muhtarlarla basına kapalı görüşme yaptı, ardından da konteynerlerde barınan sığınmacıları ziyaret etti.
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