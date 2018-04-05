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Güncelleme: 14:44, 05 Nisan 2018 Perşembe

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Üçlü zirve ABD hegemonyasını sarstı
Üçlü zirve ABD hegemonyasını sarstı

Ortadoğu ve Güney Kafkasya uzmanı Denis Korkordinov, Türkiye-İran-Rusya arasındaki görüşmeyle ilgili, “Uluslararası üçlü, Washington hegemonyası ile ilgili geleneksel klişeyi sorgular hale getirdi.” dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üç ülkenin bir araya gelerek bölgede barış ve istikrarı sağlamak için ortak girişimde bulunmasının Ortadoğu’daki dengeleri değiştirdiğine dikkat çeken Rus uzmanlar, Washington’un bu durumdan rahatsız olduğuna dikkati çekti.

Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, Rusya, Türkiye, İran iş birliğinin Ortadoğu’da istikrarlı bir etkiye sahip olduğunun görüldüğünü söyledi.

Koşkin, “Özellikle üç ülkenin karşılıklı etkileşimi sayesinde Suriye meselesinde dönüm noktasına ulaşıldı. Bu çizgi ilerde devam edecektir ve üç ülke ileride bölgeye barış getirmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Suriye’deki çatışmaların bütün bölgeye yansıdığını kaydeden Koşkin, üç ülkenin bölgedeki diğer problemlerin de üstesinden gelebileceğine dikkat çekti. Koşkin, siyasi sürecin arkasından bölgenin kalan teröristlerden temizleneceğini, ancak bunun birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı Yuriy Mavaşev, Rusya-Türkiye-İran’ın Suriye sorunu etrafında bir araya geldiğini hatırlatarak, “Rusya, Türkiye ve İran’ın karşılıklı etkileşimi Ortadoğu’yu olumlu etkilemekte, barışı ve istikrarı getirmektedir.” dedi.

Ortadoğu’da barışı güçlendirerek bu üç ülkenin bölgedeki etkisini artırdığını söyleyen Mavaşev, “Şimdi Ortadoğu’da önemli oyuncular ABD değil, Rusya, Türkiye ve İran’dır. Bu Washington’un hoşuna gitmiyor, bunun için üç ülkeyi kavga ettirme girişiminde bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İran ile de Suudi Arabistan ile de iyi ilişkileri olduğuna dikkat çeken Mavaşev, Türkiye’nin bu iki ülke arasında da iyi ilişki kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Mavaşev, böylece bölgede hızlı bir şekilde güvenliğin sağlanması suretiyle Türkiye’nin sadece Suriye değil, Yemen meselesinin de çözümüne yardım etmiş olacağını anlattı.

Türkiye, İran ve Rusya’nın Ortadoğu’daki politikalarındaki en önemli farkın, rejimleri devirmeye yönelik çabalarının olmaması ve yerine kendi vekillerini oturtmaması olduğunu vurgulayan Mavaşev, “Bu ülkeler bölgede teröristleri sınır dışı ediyor ve temizlenmiş bölgeleri esas sahiplerine teslim ediyor.” ifadesini kullandı.

Ortadoğu ve Güney Kafkasya uzmanı Denis Korkordinov, Rusya, Türkiye ve İran uluslararası üçlüsünün gerçekleştirdiği zirvenin açıkça Suriye meselesinde Amerikan etkisi politikaların esaslı bir şekilde değişim geçirdiğini gösterdiğini bildirdi.

Korkordinov, “Washington'a, Moskova, Ankara ve Tahran'ın çıkarlarını göz önünde bulundurmadan Suriye'deki herhangi bir sorunun çözülmesinin neredeyse imkansız olduğu konusunda kesin işaret verildi.” şeklinde konuştu.

ABD’nin siyasi ve kurumsal olarak emellerinin Rusya, Türkiye ve İran’ın etkisini sınırlamak ve ayrıca kendisinin çıkarına uymayan her türlü diyaloğu boykot etmek olduğunu kaydeden Korkordinov, “Uluslararası üçlü, Washington hegemonyası ile ilgili geleneksel klişeyi sorgular hale getirdi.” diye konuştu.



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