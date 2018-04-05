Duterte, Boracay adasÄ±nÄ± turistlere yasakladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler'in en gÃ¼zel tatil adasÄ± olarak bilinen Boracay altÄ± ay boyunca turizme kapatÄ±ldÄ±.
Beyaz kumlarÄ±yla tatilcilerin gÃ¶zdesi olan Boracay'Ä±n yoÄŸun turist akÄ±nÄ± sonrasÄ± Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelmesi Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met sert bir karar alarak bÃ¶lgeyi turistlere altÄ± aylÄ±k sÃ¼re ile kapattÄ±. Boracay'Ä±n altÄ± aylÄ±k kapatÄ±lmasÄ± sÃ¼recinden yaklaÅŸÄ±k 500 turizm iÅŸletmecisi etkilenecek.
Filipinler CumhurbaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte 26 Nisan 'da Boracay'Ä±n turist giriÅŸlerine kapatÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. KararÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Harry Roque dÃ¼n gece geÃ§ saatlerde sosyal medya Twitter hesabÄ±ndan duyurdu.
Karar, her yÄ±l adada yaklaÅŸÄ±k iki milyon kiÅŸiye hizmet veren hareketli turist ticaretinin bir parÃ§asÄ± olarak binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n geÃ§imiyle ilgili sorularÄ± gÃ¼ndeme getiriyor.
Boracay, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yÄ±llÄ±k toplam 56 milyar peso (1.07 milyar $) gelir elde eden 500 turizm iÅŸletmesine sahip.Â 500'den fazla otel ile Boracay, yeni projelerde Ã§alÄ±ÅŸan 11 bin inÅŸaat iÅŸÃ§isi dÄ±ÅŸÄ±nda 17 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlÄ±yor.
Ancak Duterte ÅŸubat ayÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k adadaki otel, restoranlar ve diÄŸer iÅŸletmelerin kanalizasyonlarÄ±nÄ±n pis sularÄ±nÄ± doÄŸrudan denize dÃ¶kerek sahili Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe Ã§evirmesi sonrasÄ± sert tedbirler alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡evre bakanlÄ±ÄŸÄ±, 195'den fazla iÅŸletme ve 4 binden fazla konutun kanalizasyon hatlarÄ±na baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžubat ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼met, toplam 300 iÅŸyerinin, Ã§evre dÃ¼zenlemelerini ihlal ettiÄŸi iÃ§in 51 kiÅŸinin zaten resmi uyarÄ±larÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 1.000 hektarlÄ±k (2.470 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k) adadaki saÄŸlÄ±k ve diÄŸer suÃ§lar iÃ§in deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Jonas Leones geÃ§en ay AFP'ye verdiÄŸi demeÃ§te havayolu ÅŸirketlerinin ve feribotlarÄ±n Boracay hizmetlerini askÄ±ya almasÄ±nÄ±n gerekebileceÄŸini belirtti. Leones turizm adasÄ± ile ilgili, "Bir Ã¶nceki gÃ¼zel durumuna geri getirmek iÃ§in demir yumruk gerekiyor. Bu geÃ§ici bir ÅŸey olacak" dedi.
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