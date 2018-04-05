15:04, 05 Nisan 2018 Perşembe

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık tazminat davası açtı.

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