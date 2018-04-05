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17:25, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe
Asya
15:05, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

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KeÅŸmir'de polis ve Ã¶ÄŸrenciler Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
KeÅŸmir'de polis ve Ã¶ÄŸrenciler Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Ä°ÅŸgalci Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen Ã¶ÄŸrencilerle polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde Ã¼lke yÃ¶netimini protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis Ã§atÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen ve yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atan Ã¶ÄŸrencilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.

BÃ¶lgenin bazÄ± kesimlerinde Ã¶ÄŸrencilerin polis ve milis gÃ¼Ã§lere taÅŸla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi, Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve yaralanan Ã¶ÄŸrenciler olduÄŸu belirtildi.

Yetkililerin Ã¶ÄŸrenci gÃ¶sterilerini durdurmak iÃ§in sÄ±navlarÄ± ertelediÄŸi, okullar ile Ã¼niversiteleri kapattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesindeki kontrol hattÄ±nda geÃ§en pazar ve pazartesi gÃ¼nleri baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

KEÅžMÄ°R SORUNU

Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Hindistan'la birleÅŸmeye karar verdi. Karara MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±.

KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.

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Ä°lgili Konular Hindistan KeÅŸmir cammu keÅŸmir
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