KeÅŸmir'de polis ve Ã¶ÄŸrenciler Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde Ã¼lke yÃ¶netimini protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis Ã§atÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen ve yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atan Ã¶ÄŸrencilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.
BÃ¶lgenin bazÄ± kesimlerinde Ã¶ÄŸrencilerin polis ve milis gÃ¼Ã§lere taÅŸla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi, Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve yaralanan Ã¶ÄŸrenciler olduÄŸu belirtildi.
Yetkililerin Ã¶ÄŸrenci gÃ¶sterilerini durdurmak iÃ§in sÄ±navlarÄ± ertelediÄŸi, okullar ile Ã¼niversiteleri kapattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesindeki kontrol hattÄ±nda geÃ§en pazar ve pazartesi gÃ¼nleri baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
KEÅžMÄ°R SORUNU
Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Hindistan'la birleÅŸmeye karar verdi. Karara MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±.
KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.
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Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±
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Uber, taksicilik sektÃ¶rÃ¼nde denetimlerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasanÄ±n parlamentoda onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu
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Ä°ÅŸgalci Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen Ã¶ÄŸrencilerle polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti
Filipinlerin beyaz kumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Boracay tatil adasÄ±nÄ±n, Ã§Ã¶plÃ¼k haline dÃ¶nmesi sebebiyle altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na turist giriÅŸlerine kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
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BM Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mueller, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret etti
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Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan aileler yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anlatÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ meyve gÃ¶rmediklerini ve bazÄ± meyveleri kabuklarÄ±yla yediklerini sÃ¶ylediler.