Ukrayna, Rusya ile ikili anlaÅŸmalarÄ±n 44'Ã¼nÃ¼ feshetti

Umuda yolculuÄŸun iki bÃ¼yÃ¼k nedeni: TerÃ¶r ve iÅŸsizlik

Afganistan ve Pakistan baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden, terÃ¶r ve iÅŸsizlik sebebiyle umut olarak gÃ¶rdÃ¼kleri TÃ¼rkiye'ye gruplar halinde gelen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, araÃ§larla ya da yÃ¼rÃ¼yÃ¼p binlerce kilometre yol katederek Ä°ran Ã¼zerinden yurda giriyor.