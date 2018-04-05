FSM VakÄ±f Ãœniversitesi'nde Ã‡ince Ã¶ÄŸretilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk-Ã‡in KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi, Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesi SÃ¼rekli EÄŸitim Merkezi ile iÅŸ birliÄŸi yaparak Ã‡ince dil eÄŸitiminin baÅŸlamasÄ± iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±.
TÃ¼rk-Ã‡in KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, derneÄŸin Ã¼niversitelerde Ã‡ince eÄŸitiminin baÅŸlamasÄ± konusuna destek verdiÄŸi belirtildi.
Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesi SÃ¼rekli EÄŸitim Merkezi iÅŸ birliÄŸiyle de bu ay Ã‡ince kurslar baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, kurslarda TÃ¼rkÃ§e bilen Ã‡inli Ã¶ÄŸretmenlerin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen TÃ¼rk-Ã‡in KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa KarslÄ±, birÃ§ok ÅŸirketin Ã‡ince bilen personel aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã‡ince bilen personel azlÄ±ÄŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla mecburen ÅŸirketlerin iÅŸ sÃ¼recini Ä°ngilizce Ã¼zerinden Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Bunun iÅŸ kalitesini ciddi oranda dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran KarslÄ±, "Ã‡ince Ã¶ÄŸrenenlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Ã‡in Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸan bÃ¼yÃ¼k projelerle birlikte Ã‡ince bilen personel ihtiyacÄ± da bÃ¼yÃ¼yor. AyrÄ±ca, Ã¶zellikle Ã¼niversite dÃ¼zeyinde eÄŸitim gÃ¶ren genÃ§ler Ã‡ince Ã¶ÄŸrenerek kendi sektÃ¶rlerindeki aÃ§Ä±ÄŸÄ± kapatabilecek ve daha yÃ¼ksek maaÅŸlarla iÅŸ bulabilecek." ifadelerini kullandÄ±.
Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesi'nde Ã‡ince dil eÄŸitiminin baÅŸlamasÄ± iÃ§in ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±
Ã‡in Ãœniversiteleriyle de iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ±, bu sayede de TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã‡inâ€™den gelecek Ã¶ÄŸrencilere tanÄ±tÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuramayan adaylar, geÃ§ baÅŸvuru iÅŸlemlerini bugÃ¼n saat 23.59'a kadar yapabilecek
ÃœniversitelerarasÄ± Kurul BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±lÄ±n ilk doÃ§entlik baÅŸvuru dÃ¶nemi 15-30 Nisan olarak belirlendi
Samsun, Ã‡orum, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Amasya'da "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" nedeniyle yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±ldÄ±, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlar ellerindeki mavi balonlarÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca taslak olarak hazÄ±rlanan, Bakan Ahmet Demircan tarafÄ±ndan Bakanlar Kurulu'na sunulacak dÃ¼zenlemeyle, ileri tedavi ve tetkik gerektirmeyen durumlarda Ã¶ncelikle aile hekimi ve GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezlerinden hizmet alÄ±nmasÄ±, bu aÅŸamadan sonra hastaneye baÅŸvurulmasÄ± iÃ§in teÅŸvik edici sevk sistemi getirileceÄŸi bildirildi
Ã–zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren otizm hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla bilinmesi gerekenlere dikkat Ã§ekildi
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat sÃ¼rdÃ¼
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hali hazÄ±rda 23 ilde faaliyet gÃ¶steren 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne, yÄ±l sonuna kadar 48 il daha eklenecek
Ã‡ocuk programlarÄ±nda bazÄ± gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamlarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamada dÃ¼zenlemeye uymayana bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda ceza verilecek
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.