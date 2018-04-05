15:34, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Umuda yolculuÄŸun iki bÃ¼yÃ¼k nedeni: TerÃ¶r ve iÅŸsizlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AfganistanlÄ± ve PakistanlÄ±lar baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkelerindeki iÅŸsizlik ve terÃ¶r olaylarÄ± sebebiyle umut olarak gÃ¶rdÃ¼kleri TÃ¼rkiye'ye gelen ve son gÃ¼nlerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±klarÄ± Erzurum'da yakalanan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± bu yÄ±l 13 bin 400'e ulaÅŸarak geÃ§en yÄ±l yakalanan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±nÄ±n neredeyse 3 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±.Â

TerÃ¶r ve iÅŸsizlik asÄ±l sebep olmak Ã¼zere Ã¼lkelerindeki Ã§eÅŸitli sorunlar nedeniyle Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AÄŸrÄ±, IÄŸdÄ±r, Van ve Hakkari'den yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla "umut" ve "iÅŸ kapÄ±sÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼kleri TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yapan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, Erzurum Ã¼zerinden batÄ±daki farklÄ± kentler ile Avrupa Ã¼lkelerine ulaÅŸmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Genellikle Afganistan, Pakistan'dan baÅŸlayan "umuda yolculuk"larÄ± sÄ±rasÄ±nda insan tacirlerine yÃ¼klÃ¼ miktarda para Ã¶deyen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, Ã¼lkelerinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°ran'Ä±n farklÄ± kentleri ile TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yaya olarak geÃ§iyor.

Zaman zaman yÃ¼klÃ¼ miktarda para Ã¶dedikleri insan tacirlerince bindirildikleri kamyon kasasÄ±, otobÃ¼s, minibÃ¼s, taksi ve otomobillerden yolculuklarÄ±nÄ± tamamlayamadan indirilerek DoÄŸu Anadolu'nun Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinde otoyol kenarlarÄ±na terk edilen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, bu andan itibaren yolculuklarÄ±nÄ± otoyol kenarlarÄ±nda veya daÄŸlÄ±k arazilerde Ã¶lÃ¼m riskine karÅŸÄ± yÃ¼zlerce kilometre yÃ¼rÃ¼yerek sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ãœlkelerinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±ndan itibaren binlerce kilometre yol katederek AÄŸrÄ±, Kars ve IÄŸdÄ±r'a gelip yakalanan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin, bu kentleri geÃ§en bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Erzurum'daki Ã§eÅŸitli noktalarda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§amÄ±yor.

BÄ°NLERCE KÄ°LOMETRELÄ°K UMUDA YOLCULUK

YakalananlarÄ±n yÃ¼zde 95'ini oluÅŸturan AfganistanlÄ± gÃ¶Ã§menler Ã¼lkelerinden Erzurum'a ulaÅŸmak iÃ§in yaklaÅŸÄ±k bir ay sÃ¼ren 3 bin 226 kilometrelik, PakistanlÄ±lar ise 2 bin 748 kilometrelik yol katediyor.

Erzurum'da, yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve jandarma ekiplerince yakalanan gÃ¶Ã§menler, haklarÄ±nda gerekli sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ya da kayÄ±t iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Erzurum Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim ediliyor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince bu kentte geÃ§en yÄ±l yakalanan 5 bin 8 kiÅŸi Erzurum Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilirken bu sayÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda ise ÅŸu ana kadar 13 bin 400'e Ã§Ä±ktÄ±.

Erzurum'da yakalanan bu kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler dÄ±ÅŸÄ±nda AÄŸrÄ±, Kars, Erzincan, Ardahan ve IÄŸdÄ±r'da yine bu yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 kiÅŸi yakalanÄ±p aynÄ± kuruma teslim ediliyor.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesindeki TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k geri gÃ¶nderme merkezi olan AÅŸkale ilÃ§esindeki Geri GÃ¶nderme Merkezi, son aylarda yakalanan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± sebebiyle tamamen doldu.

Bu kiÅŸilerin iÅŸlemleri, Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personelince genellikle AÅŸkale ilÃ§esindeki Geri GÃ¶nderme Merkezinde yapÄ±lÄ±yor.

Ancak bu yÄ±l gÃ¼nde ortalama 145 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin yakalandÄ±ÄŸÄ± Erzurum'daki bu merkezde kapasitenin tamamen dolmasÄ± Ã¼zerine kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÅŸlemleri bu merkezin yanÄ± sÄ±ra yine Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi gÃ¶revlileri nezaretinde tutulduklarÄ± kent merkezindeki polis merkezleri ve spor salonlarÄ± ile Pasinler ilÃ§esindeki belirlenen noktalarda yapÄ±lÄ±yor.

"Ä°NSAN KAÃ‡AKÃ‡ILARINA KAMP KANIP MACERAYA GÄ°RÄ°YORLAR"

Erzurum GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HaÅŸim Ã–zcan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kente 2018'in son Ã¼Ã§ ayÄ±nda yurda ciddi bir yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸin sÃ¶z konusu olduÄŸunu belirtti.

Bu yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda 13 bini aÅŸkÄ±n kaÃ§ak gÃ¶Ã§mene iÅŸlem yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã–zcan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu yÄ±l 13 binin Ã¼zerinde kaÃ§ak gÃ¶Ã§mene iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu da geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la oranla oldukÃ§a fazla bir sayÄ±. Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± Afganistan'da daha fazla artmÄ±ÅŸ durumda. Oradaki birtakÄ±m terÃ¶r faaliyetlerinin artmÄ±ÅŸ olmasÄ±, iÅŸsizlik ve ekonominin de zayÄ±f olmasÄ± Ã¼lkemizin de artÄ±k cazip Ã¼lke haline gelmesi onlar iÃ§in umut olarak gÃ¶rÃ¼lmekte. Yani Ã§alÄ±ÅŸma izni olmadan burada Ã§alÄ±ÅŸamayacaklarÄ±nÄ± bilmeyen bu insanlar insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na kanÄ±p maceraya girmekteler."

Ã–zcan, AfganistanlÄ± gruplar iÃ§erisinde aynÄ± zamanda Pakistan, BangladeÅŸ ve diÄŸer Afrika Ã¼lkelerinden de insanlarÄ±n olabildiÄŸini, bunlarÄ±n farklÄ± nedenlerle Ã¼lkelerinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, "Afganistan'da yaÅŸayan insanlarÄ±n yokluk iÃ§inde yaÅŸamalarÄ± ve oradaki birtakÄ±m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin gÃ¶Ã§e zorlamasÄ±yla insanlar bir Ã¼mit olsun diye daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma maksadÄ±yla geliyor. Onlara 'niye geldiniz' diye sorduÄŸumuzda, insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n 'TÃ¼rkiye'de sizin iÅŸiniz hazÄ±r, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zda herhangi bir zorluk yok, rahatlÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸabilirsiniz diyerek' kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra da buralarda terk ettiÄŸini anlatÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.

Yakalanan kiÅŸilere kendilerine bildirilen sayÄ±ya gÃ¶re en kÄ±sa zamanda kumanya ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã–zcan, yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle geri gÃ¶nderme merkezlerinde yer kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yakalanan gÃ¶Ã§menlere kentte belirlenen belli noktalarda konaklama imkanÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"TÃœRKÄ°YE'YÄ° KURTARICI OLARAK GÃ–RÃœYORLAR"

TÃ¼rkiye'de oturma izni alan AfganistanlÄ± tercÃ¼man Javid Hamidi de bu gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkelerindeki iÅŸsizlik, yoksulluk ve savaÅŸ dolayÄ±sÄ±yla Ä°ran Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye geÃ§tiklerini sÃ¶yledi.

Bu kiÅŸilerin Ankara, Ä°stanbul ve diÄŸer bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini belirten Hamidi, "Bu gÃ¶Ã§menler ailelerine yardÄ±mcÄ± olmak ve Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere buradalar. Yakalanan tÃ¼m kaÃ§aklar hep Ä°ran gÃ¼zergahÄ±nÄ± kullanÄ±yor. 200-300'er kiÅŸilik gruplar halinde Ã¼lkeye giriÅŸ yapÄ±yorlar. TÃ¼rkiye'yi kurtarÄ±cÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yorlar, 'bize sahip Ã§Ä±kar' diyorlar. Burada rahat edeceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Burada ÅŸimdi Afganistan, Pakistan, Hindistan, BangladeÅŸliler mevcut. TÃ¼rkiye'ye geldikten sonra geri gitmek istemiyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Hamidi, yakalanan gÃ¶Ã§menlerin Ã§ok zorlu yolculuklarÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gelenlerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n 24 ile 30 yaÅŸ arasÄ±nda olduÄŸunu anlattÄ±.

"20 Ä°LE 40 SAAT ARASINDA YAYA YÃœRÃœDÃœK"

AfganistanlÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Seddikullah Stanikzy ise Afganistan'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ve Taliban tarafÄ±ndan sÃ¼rekli tehdit edildiklerini aktardÄ±.

Bu nedenle bir miktar para vererek Ã¶nce Ä°ran'a oradan da gruplar halinde TÃ¼rkiye'ye geÃ§tiklerini dile getiren Stanikzy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yollarda Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektik. SÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±nda Ã¶len ve hastalanan Ã§ok kiÅŸi oldu. Biz TÃ¼rkiye'ye Ã§alÄ±ÅŸmak ve para kazanmak iÃ§in geldik. BÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde Ã§alÄ±ÅŸmak, ailelerimize yardÄ±mcÄ± olmak istiyoruz. Buradaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± TÃ¼rkiye'ye yaya olarak geÃ§ti. KaÃ§akÃ§Ä±lar bize 'bir veya iki saat yaya olarak gideceksiniz, ondan sonra biz sizi araÃ§lara alacaÄŸÄ±z' dediler. 20 ile 40 saat arasÄ±nda yaya yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. Yemek ve su yoktu. Ã‡ok sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektik."

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