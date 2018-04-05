15:37, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Uber Yunanistan'dan Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde tartÄ±ÅŸma yaratan taksi uygulamasÄ± Uber, Yunanistan'daki faaliyetlerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Uber, taksicilik sektÃ¶rÃ¼nde denetimlerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasanÄ±n parlamentoda onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu.

BaÅŸkent Atina'da lisanslÄ± hizmet veren Uber, Yunan taksicilerin protestolarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Uber'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Yeni dÃ¼zenlemeleri incelememiz ve bundan sonra nasÄ±l faaliyet yÃ¼rÃ¼teceÄŸimizi deÄŸerlendirmemiz gerekiyor. Bu sÃ¼reÃ§te uygun bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulana kadar gelecek salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren Atina'daki faaliyetlerimizi askÄ±ya alÄ±yoruz" denildi.

Uber'in Atina'da lisanslÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± UberX ve taksicilerin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± UberTAXI olmak Ã¼zere iki uygulamasÄ± bulunuyor. 2015'ten bu yana Atina'da faaliyet yÃ¼rÃ¼ten UberX'in 450 binden fazla kullanÄ±cÄ±sÄ± var.