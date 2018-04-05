15:49, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

AkÄ±ncÄ±: GerÃ§ekten bir yol ayrÄ±mÄ±na geldiÄŸimiz aÃ§Ä±k ve net

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman'Ä± haftalÄ±k olaÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan AkÄ±ncÄ±, Rum lideri Nikos Anastasiadis'le 16 Nisan'da yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin, ara bÃ¶lgede yapacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸini ifade ederek bunun taraflarÄ±n mÃ¼zakerelere iliÅŸkin bir niyet araÅŸtÄ±rmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AkÄ±ncÄ±, "Halk tarafÄ±ndan seÃ§ilen temsilciler olarak bir araya gelip adanÄ±n geleceÄŸi hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ birbirimize sÃ¶ylememiz son derece gerekli oldu. GeliÅŸmelere aynÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla mi bakÄ±yoruz? BugÃ¼ne kadar yapÄ±lan ve yapÄ±lamayanlardan aynÄ± dersleri mi Ã§Ä±karÄ±yoruz? TÃ¼m bunlarÄ± aÃ§Ä±k kalplilikle konuÅŸmak Ã¼zere gideceÄŸim." diye konuÅŸtu.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme hakkÄ±nda Ã¶n yargÄ±da bulunulmamasÄ± gerektiÄŸini belirten AkÄ±ncÄ±, ne gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi Ã§ok basite indirgemenin ne de gereÄŸinden fazla anlamlar yÃ¼klemenin doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Rum lideri Anastasiadis'in 5 yÄ±llÄ±k yeni bir gÃ¶rev sÃ¼resinin bulunmasÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin son derece Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "GerÃ§ekten bir yol ayrÄ±mÄ±na geldiÄŸimiz aÃ§Ä±k ve nettir. Birlikte yÃ¼rÃ¼necek bir yolumuz var mÄ±dÄ±r? Yoksa herkes ayrÄ± ayrÄ± yollara mÄ± gidecek? Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã¶nemi ve anlamÄ± budur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta olasÄ± bir anlaÅŸmada dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k konusunda Rum lideri Anastasiadis'in henÃ¼z toplumuna aÃ§Ä±k ve net bir mesaj veremediÄŸini sÃ¶yleyerek "Konu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±kta dÃ¼ÄŸÃ¼mlenmiÅŸtir. Bir anlaÅŸma iÃ§in olmazsa olmazlardan birinin de ikiye bir oranÄ±nda (iki yÄ±l KÄ±brÄ±slÄ± Rum bir yÄ±l KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk) dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±ktÄ±r. Bunu Rum toplumuna izah edilebilmesi gerekir." diye konuÅŸtu.

KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumuna, bir anlaÅŸma ihtimalinde oluÅŸacak her durumu anlattÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi liderinin de dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n bir anlaÅŸmanÄ±n olmazsa olmazÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± toplumuna sÃ¶ylemesini temenni ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlatÄ±lan mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda Temmuz 2017'de Ä°sviÃ§re'nin Crans-Montana kentinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan sonuÃ§ Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

MÃ¼zakereler, "Ekonomi", "Avrupa BirliÄŸi", "MÃ¼lkiyet", "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±", "Toprak" ile "GÃ¼venlik ve Garantiler" olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyordu.