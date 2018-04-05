16:14, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Beyrut'un kaybolan tarihi dokusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orta DoÄŸu'da birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ ve geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uzanan gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihi birikimi iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran Beyrut'ta, kÃ¼ltÃ¼r hazinelerinin bir parÃ§asÄ± olan tarihi yapÄ±lar Ã¼lke genelinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± ihmaller ve yenileme faaliyetleri nedeniyle tehlike altÄ±nda.

Ã‡oÄŸunluÄŸu OsmanlÄ± dÃ¶nemi (1516-1917) olmak Ã¼zere Fransa mandasÄ± (1960) zamanÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve tarihi eser statÃ¼sÃ¼ olan binalarla eski evler yÄ±kÄ±larak yerlerine park, bina veya ticaret merkezleri yapÄ±lÄ±yor.

Tarihi Eserler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Tarihi YapÄ±larÄ±n KorunmasÄ± sorumlusu Halid er-RÄ±fai, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n arka planÄ±nda tarihi yapÄ±larÄ±n korunmasÄ± konusunda bir yasanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n tarihi eserlerin korunmasÄ± konusunda meclise bir kanun tasarÄ±sÄ± sunduÄŸunu ve komisyonun tasarÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran RÄ±fai, kanunun Ã§Ä±kmasÄ±yla tarihi yapÄ±larÄ±n korunmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini ifade etti.

RÄ±fai, tarihi eser olarak listeye sadece 50 binanÄ±n dahil edildiÄŸini ancak liseye dahil edilmeyen bin 500'de fazla yapÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–te yandan Eski YapÄ±lar ve DoÄŸal Eserlerin KorunmasÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Raya ed-Dauk, dernek olarak 1960'tan bu yana Ã¼lkedeki tarihi eserlerin korunmasÄ± iÃ§in faaliyet gÃ¶sterdiklerini aktardÄ±.

Devletin tarihi eserlerin restorasyonu veya satÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yeterli kaynaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Dauk, sÃ¶z konusu yÄ±kÄ±mlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n eski binalarÄ± satÄ±n almalarÄ± ve yenilemeleri konusunda teÅŸvik edilmeleri gerektiÄŸini kaydetti.

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