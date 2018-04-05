Beyrut'un kaybolan tarihi dokusu

Orta DoÄŸu'da birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ ve geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uzanan gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihi birikimi iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran Beyrut'ta, kÃ¼ltÃ¼r hazinelerinin bir parÃ§asÄ± olan tarihi yapÄ±lar Ã¼lke genelinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± ihmaller ve yenileme faaliyetleri nedeniyle tehlike altÄ±nda.
Ã‡oÄŸunluÄŸu OsmanlÄ± dÃ¶nemi (1516-1917) olmak Ã¼zere Fransa mandasÄ± (1960) zamanÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve tarihi eser statÃ¼sÃ¼ olan binalarla eski evler yÄ±kÄ±larak yerlerine park, bina veya ticaret merkezleri yapÄ±lÄ±yor.
Tarihi Eserler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Tarihi YapÄ±larÄ±n KorunmasÄ± sorumlusu Halid er-RÄ±fai, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n arka planÄ±nda tarihi yapÄ±larÄ±n korunmasÄ± konusunda bir yasanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n tarihi eserlerin korunmasÄ± konusunda meclise bir kanun tasarÄ±sÄ± sunduÄŸunu ve komisyonun tasarÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran RÄ±fai, kanunun Ã§Ä±kmasÄ±yla tarihi yapÄ±larÄ±n korunmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini ifade etti.
RÄ±fai, tarihi eser olarak listeye sadece 50 binanÄ±n dahil edildiÄŸini ancak liseye dahil edilmeyen bin 500'de fazla yapÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ã–te yandan Eski YapÄ±lar ve DoÄŸal Eserlerin KorunmasÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Raya ed-Dauk, dernek olarak 1960'tan bu yana Ã¼lkedeki tarihi eserlerin korunmasÄ± iÃ§in faaliyet gÃ¶sterdiklerini aktardÄ±.
Devletin tarihi eserlerin restorasyonu veya satÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yeterli kaynaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Dauk, sÃ¶z konusu yÄ±kÄ±mlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n eski binalarÄ± satÄ±n almalarÄ± ve yenilemeleri konusunda teÅŸvik edilmeleri gerektiÄŸini kaydetti.
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Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±
Filistin Ä°statistik Merkezi'nin "5 Nisan Filistin Ã‡ocuk GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼Ã§leri geÃ§en yÄ±l 15 Filistinli Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti, bin 467 Ã§ocuÄŸu da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un dokusunu oluÅŸturan tarihi yapÄ±lar ilgisizlik ve rastgele yÄ±kÄ±mlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
KamboÃ§ya'nÄ±n Tayland'a giden demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ± 45 yÄ±l sonra yeniden inÅŸa edildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum lideri Anastasiadis'le 16 Nisan'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair, "GerÃ§ekten bir yol ayrÄ±mÄ±na geldiÄŸimiz aÃ§Ä±k ve nettir." ifadesini kullandÄ±
Uber, taksicilik sektÃ¶rÃ¼nde denetimlerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasanÄ±n parlamentoda onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Afganistan ve Pakistan baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden, terÃ¶r ve iÅŸsizlik sebebiyle umut olarak gÃ¶rdÃ¼kleri TÃ¼rkiye'ye gruplar halinde gelen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, araÃ§larla ya da yÃ¼rÃ¼yÃ¼p binlerce kilometre yol katederek Ä°ran Ã¼zerinden yurda giriyor.
Ukrayna Parlamentosunun DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Rusya ile aralarÄ±ndaki 451 anlaÅŸmanÄ±n 44'Ã¼nÃ¼n Ukrayna tarafÄ±ndan tek taraflÄ± feshedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ÅŸgalci Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen Ã¶ÄŸrencilerle polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti
Filipinlerin beyaz kumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Boracay tatil adasÄ±nÄ±n, Ã§Ã¶plÃ¼k haline dÃ¶nmesi sebebiyle altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na turist giriÅŸlerine kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da 1959 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ancak 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki savaÅŸta SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yok edilen ÅŸehrin sembollerinden teleferik kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu.
BM Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mueller, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret etti
TÃ¼rk savunma sanayisi tarafÄ±ndan Ã¼retilen Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA'yÄ± satÄ±n alan Senegal ordusu, bu araÃ§larÄ± ilk kez BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde vatandaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, 7. Moskova UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada BatÄ±â€™ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu
Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan aileler yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anlatÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ meyve gÃ¶rmediklerini ve bazÄ± meyveleri kabuklarÄ±yla yediklerini sÃ¶ylediler.