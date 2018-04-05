KamboÃ§ya - Tayland demiryolu 45 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KamboÃ§ya iÃ§ savaÅŸÄ±nda 1970'li yÄ±llarda yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan 45 yÄ±l sonra, baÅŸkent Phnom Penh'ini Tayland sÄ±nÄ±rÄ±na baÄŸlayan 48 kilometrelik bir demiryolu yeniden inÅŸa edildi.
Yolcu trenleri uzun zaman sonra dÃ¼n yeniden KamboÃ§ya eyalet baÅŸkenti olan Poipet ve Sisophon arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rda ilk seferini gerÃ§ekleÅŸtirdi.
KamboÃ§ya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Sun Chanthol, Thayland ile sÄ±nÄ±rlarla ilgili bir konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin henÃ¼z netleÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi.
Sisophon ve Phnom Penh arasÄ±ndaki demiryolunun bazÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ± hala yenilenme aÅŸamasÄ±nda ve bu yÄ±lÄ±n sonunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ± bekleniyor.
Åžubat ayÄ±nda tamamlanan demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ± ile, Bangkok'u Phnom Penh Ã¼zerinden gÃ¼ney Vietnam'daki Ho Chi Minh ÅŸehrine baÄŸlayarak ÅŸu ana kadar olan tek karayolu tabanlÄ± GÃ¼ney Ekonomik Koridoruna yeni bir ulaÅŸÄ±m rotasÄ± eklenmiÅŸ oldu.
Phnom Penh ve Poipet arasÄ±nda 386 kilometrelik demiryolu hattÄ±, 13 yÄ±llÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 1942'de tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Sisophon ile Poipet sÄ±nÄ±r kasabasÄ± arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 48 kilometrelik alan 1973'te aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
2009 yÄ±lÄ±nda, Asya KalkÄ±nma BankasÄ±, KamboÃ§ya hÃ¼kÃ¼metine 48 kilometrelik demiryolunun 6 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ayÄ±rarak 42 kilometrelik kÄ±smÄ±nÄ±n yeniden inÅŸa edilmesi iÃ§in 13 milyon dolar finansman saÄŸladÄ±.
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Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±
Filistin Ä°statistik Merkezi'nin "5 Nisan Filistin Ã‡ocuk GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼Ã§leri geÃ§en yÄ±l 15 Filistinli Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti, bin 467 Ã§ocuÄŸu da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un dokusunu oluÅŸturan tarihi yapÄ±lar ilgisizlik ve rastgele yÄ±kÄ±mlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
KamboÃ§ya'nÄ±n Tayland'a giden demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ± 45 yÄ±l sonra yeniden inÅŸa edildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum lideri Anastasiadis'le 16 Nisan'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair, "GerÃ§ekten bir yol ayrÄ±mÄ±na geldiÄŸimiz aÃ§Ä±k ve nettir." ifadesini kullandÄ±
Uber, taksicilik sektÃ¶rÃ¼nde denetimlerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasanÄ±n parlamentoda onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Afganistan ve Pakistan baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden, terÃ¶r ve iÅŸsizlik sebebiyle umut olarak gÃ¶rdÃ¼kleri TÃ¼rkiye'ye gruplar halinde gelen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, araÃ§larla ya da yÃ¼rÃ¼yÃ¼p binlerce kilometre yol katederek Ä°ran Ã¼zerinden yurda giriyor.
Ukrayna Parlamentosunun DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Rusya ile aralarÄ±ndaki 451 anlaÅŸmanÄ±n 44'Ã¼nÃ¼n Ukrayna tarafÄ±ndan tek taraflÄ± feshedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ÅŸgalci Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen Ã¶ÄŸrencilerle polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti
Filipinlerin beyaz kumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Boracay tatil adasÄ±nÄ±n, Ã§Ã¶plÃ¼k haline dÃ¶nmesi sebebiyle altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na turist giriÅŸlerine kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da 1959 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ancak 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki savaÅŸta SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yok edilen ÅŸehrin sembollerinden teleferik kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu.
BM Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mueller, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret etti
TÃ¼rk savunma sanayisi tarafÄ±ndan Ã¼retilen Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA'yÄ± satÄ±n alan Senegal ordusu, bu araÃ§larÄ± ilk kez BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde vatandaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, 7. Moskova UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada BatÄ±â€™ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu
Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan aileler yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anlatÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ meyve gÃ¶rmediklerini ve bazÄ± meyveleri kabuklarÄ±yla yediklerini sÃ¶ylediler.