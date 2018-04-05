16:13, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

KamboÃ§ya - Tayland demiryolu 45 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KamboÃ§ya iÃ§ savaÅŸÄ±nda 1970'li yÄ±llarda yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan 45 yÄ±l sonra, baÅŸkent Phnom Penh'ini Tayland sÄ±nÄ±rÄ±na baÄŸlayan 48 kilometrelik bir demiryolu yeniden inÅŸa edildi.

Yolcu trenleri uzun zaman sonra dÃ¼n yeniden KamboÃ§ya eyalet baÅŸkenti olan Poipet ve Sisophon arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rda ilk seferini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

KamboÃ§ya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Sun Chanthol, Thayland ile sÄ±nÄ±rlarla ilgili bir konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin henÃ¼z netleÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi.

Sisophon ve Phnom Penh arasÄ±ndaki demiryolunun bazÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ± hala yenilenme aÅŸamasÄ±nda ve bu yÄ±lÄ±n sonunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ± bekleniyor.

Åžubat ayÄ±nda tamamlanan demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ± ile, Bangkok'u Phnom Penh Ã¼zerinden gÃ¼ney Vietnam'daki Ho Chi Minh ÅŸehrine baÄŸlayarak ÅŸu ana kadar olan tek karayolu tabanlÄ± GÃ¼ney Ekonomik Koridoruna yeni bir ulaÅŸÄ±m rotasÄ± eklenmiÅŸ oldu.

Phnom Penh ve Poipet arasÄ±nda 386 kilometrelik demiryolu hattÄ±, 13 yÄ±llÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 1942'de tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Sisophon ile Poipet sÄ±nÄ±r kasabasÄ± arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 48 kilometrelik alan 1973'te aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

2009 yÄ±lÄ±nda, Asya KalkÄ±nma BankasÄ±, KamboÃ§ya hÃ¼kÃ¼metine 48 kilometrelik demiryolunun 6 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ayÄ±rarak 42 kilometrelik kÄ±smÄ±nÄ±n yeniden inÅŸa edilmesi iÃ§in 13 milyon dolar finansman saÄŸladÄ±.

Â