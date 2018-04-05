Venezuela'daki ekonomik kriz Ã¶ÄŸrencilere Ã¼niversite bÄ±raktÄ±rdÄ±

Venezuela'nÄ±n kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden Los Andes Ãœniversitesi (ULA) RektÃ¶rÃ¼ Mario Bonucci, son birkaÃ§ ayda 52 bin Ã¶ÄŸrenciden 12 bininin ekonomik nedenlerle okulu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Venezuela'daki La Nacion gazetesine konuÅŸan Bonucci, geÃ§en hafta 233. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayan ULA'nÄ±n 12 bin Ã¶ÄŸrencisinin kayÄ±t yenileme dÃ¶nemi olan 2017'nin sonuyla 2018'in baÅŸÄ± itibarÄ±yla okulu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
RektÃ¶r Bonucci, okulu geÃ§ bitirecek olmasÄ±na raÄŸmen yaklaÅŸÄ±k 6 bin Ã¶ÄŸrencinin de bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸabilmek iÃ§in sadece bir veya iki ders aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ãœlkenin en eski ikinci Ã¼niversitesi olarak bilinen ULA'nÄ±n zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸine iÅŸaret eden Bonucci, "DiÅŸ hekimliÄŸi ve tÄ±p gibi alanlara gÃ¶re hukuk ve muhasebe gibi bÃ¶lÃ¼mleri bÄ±rakan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± daha fazla." dedi.
Okulu bÄ±rakan Ã¶ÄŸrencilerin genellikle Ã¼lkeyi terk etmek iÃ§in bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mezuniyeti yakÄ±n olanlarÄ±n ise diploma almayÄ± beklediÄŸini kaydeden Bonucci, diplomanÄ±n gÃ¶Ã§ baÅŸvurusunu kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ã–ÄŸrenciler gibi Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin de Ã¼niversiteden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bonucci, "Maddi yetersizlik nedeniyle doktorasÄ± olan tecrÃ¼beli eÄŸitmenler ayrÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Ekonomik krizle mÃ¼cadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, ilaÃ§ ve temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerini temin edemiyor. Nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼met, 2015'ten bu yana enflasyon oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±yor. Venezuela muhalefeti, Ã¼lkede 2017'de enflasyonun yÃ¼zde 2 bin 600 olduÄŸunu savunuyor.
Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±
Filistin Ä°statistik Merkezi'nin "5 Nisan Filistin Ã‡ocuk GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼Ã§leri geÃ§en yÄ±l 15 Filistinli Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti, bin 467 Ã§ocuÄŸu da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un dokusunu oluÅŸturan tarihi yapÄ±lar ilgisizlik ve rastgele yÄ±kÄ±mlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
KamboÃ§ya'nÄ±n Tayland'a giden demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ± 45 yÄ±l sonra yeniden inÅŸa edildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum lideri Anastasiadis'le 16 Nisan'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair, "GerÃ§ekten bir yol ayrÄ±mÄ±na geldiÄŸimiz aÃ§Ä±k ve nettir." ifadesini kullandÄ±
Uber, taksicilik sektÃ¶rÃ¼nde denetimlerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasanÄ±n parlamentoda onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Afganistan ve Pakistan baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden, terÃ¶r ve iÅŸsizlik sebebiyle umut olarak gÃ¶rdÃ¼kleri TÃ¼rkiye'ye gruplar halinde gelen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, araÃ§larla ya da yÃ¼rÃ¼yÃ¼p binlerce kilometre yol katederek Ä°ran Ã¼zerinden yurda giriyor.
Ukrayna Parlamentosunun DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Rusya ile aralarÄ±ndaki 451 anlaÅŸmanÄ±n 44'Ã¼nÃ¼n Ukrayna tarafÄ±ndan tek taraflÄ± feshedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ÅŸgalci Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen Ã¶ÄŸrencilerle polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti
Filipinlerin beyaz kumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Boracay tatil adasÄ±nÄ±n, Ã§Ã¶plÃ¼k haline dÃ¶nmesi sebebiyle altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na turist giriÅŸlerine kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da 1959 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ancak 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki savaÅŸta SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yok edilen ÅŸehrin sembollerinden teleferik kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu.
BM Ä°nsani YardÄ±mlardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mueller, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insani krizi deÄŸerlendirmek iÃ§in Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini ziyaret etti
TÃ¼rk savunma sanayisi tarafÄ±ndan Ã¼retilen Ejder YalÃ§Ä±n ve Ejder TOMA'yÄ± satÄ±n alan Senegal ordusu, bu araÃ§larÄ± ilk kez BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde vatandaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, 7. Moskova UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada BatÄ±â€™ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu
Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan aileler yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anlatÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ meyve gÃ¶rmediklerini ve bazÄ± meyveleri kabuklarÄ±yla yediklerini sÃ¶ylediler.