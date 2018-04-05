16:39, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Venezuela'daki ekonomik kriz Ã¶ÄŸrencilere Ã¼niversite bÄ±raktÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela'nÄ±n kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden Los Andes Ãœniversitesi (ULA) RektÃ¶rÃ¼ Mario Bonucci, son birkaÃ§ ayda 52 bin Ã¶ÄŸrenciden 12 bininin ekonomik nedenlerle okulu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Venezuela'daki La Nacion gazetesine konuÅŸan Bonucci, geÃ§en hafta 233. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayan ULA'nÄ±n 12 bin Ã¶ÄŸrencisinin kayÄ±t yenileme dÃ¶nemi olan 2017'nin sonuyla 2018'in baÅŸÄ± itibarÄ±yla okulu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

RektÃ¶r Bonucci, okulu geÃ§ bitirecek olmasÄ±na raÄŸmen yaklaÅŸÄ±k 6 bin Ã¶ÄŸrencinin de bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸabilmek iÃ§in sadece bir veya iki ders aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ãœlkenin en eski ikinci Ã¼niversitesi olarak bilinen ULA'nÄ±n zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸine iÅŸaret eden Bonucci, "DiÅŸ hekimliÄŸi ve tÄ±p gibi alanlara gÃ¶re hukuk ve muhasebe gibi bÃ¶lÃ¼mleri bÄ±rakan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± daha fazla." dedi.

Okulu bÄ±rakan Ã¶ÄŸrencilerin genellikle Ã¼lkeyi terk etmek iÃ§in bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mezuniyeti yakÄ±n olanlarÄ±n ise diploma almayÄ± beklediÄŸini kaydeden Bonucci, diplomanÄ±n gÃ¶Ã§ baÅŸvurusunu kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã–ÄŸrenciler gibi Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin de Ã¼niversiteden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bonucci, "Maddi yetersizlik nedeniyle doktorasÄ± olan tecrÃ¼beli eÄŸitmenler ayrÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Ekonomik krizle mÃ¼cadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, ilaÃ§ ve temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerini temin edemiyor. Nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼met, 2015'ten bu yana enflasyon oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±yor. Venezuela muhalefeti, Ã¼lkede 2017'de enflasyonun yÃ¼zde 2 bin 600 olduÄŸunu savunuyor.