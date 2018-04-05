17:08, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 400'Ã¼ aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ polisinin eÅŸlik ettiÄŸi yÃ¼zlerce fanatikÂ Yahudi'nin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunanÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girdiÄŸi belirtildi.

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sabah seansÄ±nda 491, Ã¶ÄŸleden sonra ise 187 fanatik Yahudi, Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde Fas (El-MeÄŸaribe) KapÄ±sÄ±'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenledi.

Hamursuz BayramÄ±'nÄ±n (Pesah) 6'ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde polis eÅŸliÄŸinde Harem-i Åžerif'in avlusunda dolaÅŸan fanatik Yahudiler burada Talmudik ayinler yaptÄ±.

BugÃ¼nkÃ¼lerle birlikte bu hafta Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yahudi inancÄ±na gÃ¶re, Pesah'Ä±n kutlandÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudiler sÄ±k sÄ±k "TapÄ±nak Tepesi" olarak nitelendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±yor.

Ä°srailli fanatik Yahudiler, geÃ§en hafta perÅŸembe sabahÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±na astÄ±klarÄ± afiÅŸlerde, sÃ¶zde dini gerekÃ§eleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼rek, "Yahudi dini gereÄŸince kurban sunusu yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in Pesah'ta TapÄ±nak Tepesi'nin boÅŸaltÄ±lmasÄ± gerekir." ifadeleriyle MÃ¼slÃ¼manlardan, 30 Mart Cuma sabahÄ± Mescid-i Aksa'yÄ± terk etmelerini istemiÅŸti.

MESCÄ°D-Ä° AKSA'YA YÃ–NELÄ°K BASKINLARDA ARTIÅž

Ä°brani takvimine gÃ¶re nisan ayÄ± baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lan ve Hamursuz BayramÄ±'nÄ± da kapsayan bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±nlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

Fanatik Yahudiler, geÃ§en hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ deÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n gÃ¼ney duvarlarÄ±na bitiÅŸik Ä°slami VakÄ±flara ait Emevi SaraylarÄ± bÃ¶lgesinde Pesah hazÄ±rlÄ±klarÄ± amacÄ±yla Talmudik ayinler dÃ¼zenlemiÅŸti.

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu ihlallere iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KudÃ¼s tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler dÃ¼zenleniyor. Bilinmelidir ki bu bÃ¶lge Ä°slami vakÄ±ftÄ±r ve sadece MÃ¼slÃ¼manlara aittir." ifadelerine yer verilmiÅŸti.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda "SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor ve Harem-i Åžerif'te kendilerinin de ibadet etme haklarÄ± olduÄŸunu savunuyor.