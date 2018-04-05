17:26, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

AB ile Facebook 'veri skandalÄ±' iÃ§in Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





Avrupa BirliÄŸi'nden, Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Komisyonun Adaletten Sorumlu Ãœyesi Vera Jourova'nÄ±nÂ FacebookÂ ile irtibat halinde olduÄŸu ve ÅŸirketleÂ Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "AB KomisyonuÂ iÃ§inÂ Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerine izinsiz ulaÅŸÄ±lmasÄ±Â ve paylaÅŸÄ±lmasÄ± kabul edilemez." ifadeleri yer aldÄ±. Ã–te yandan aÃ§Ä±klamada, AB'nin konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klanan soruÅŸturmalarÄ± yakÄ±ndan takip edeceÄŸi vurgulandÄ±. 87 MÄ°LYON KULLANICININ BÄ°LGÄ°SÄ° PAYLAÅžILMIÅž OLABÄ°LÄ°R Facebook'un Teknolojiden Sorumlu BaÅŸkanÄ± Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak aÃ§Ä±klanan rakamÄ±n 87 milyon kadar olabileceÄŸini duyurmuÅŸtu. ABD'deki son baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde Donald Trump'Ä±n ekibiyle Ã§alÄ±ÅŸan Cambridge Analytica ÅŸirketinin milyonlarca Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n verilerini usulsÃ¼z kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, sosyal medya platformuna yÃ¶nelik eleÅŸtirileri artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti. Zuckerberg, bu skandala iliÅŸkin 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonunda ifade verecek.

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