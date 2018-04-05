17:33, 05 Nisan 2018 Perşembe

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın





İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi, Osmanbey Caddesi 621 Sokak'taki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bu arada, hastanedeki hastaların itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliyesi ve başka hastanelere sevki sürüyor. Bazı hastalar, itfaiye merdiveniyle binadan indirildi. Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı. Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi. KONTROL ALTINA ALINDI Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan’dan bilgi aldı.

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