Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi, Osmanbey Caddesi 621 Sokak'taki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.
Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Bu arada, hastanedeki hastaların itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliyesi ve başka hastanelere sevki sürüyor. Bazı hastalar, itfaiye merdiveniyle binadan indirildi.
Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.
Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan’dan bilgi aldı.
Başbakan Yıldırım, "Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor." dedi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne mensup bir kişi teslim oldu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 500 sözleşmeli ve muvazzaf subay alınacağı kaydedildi
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş'in başkanlığında yapılan toplantıda, bu seneki fıtır sadakası 19 lira olarak belirlendi.
Ortadoğu ve Güney Kafkasya uzmanı Denis Korkordinov, Türkiye-İran-Rusya arasındaki görüşmeyle ilgili, “Uluslararası üçlü, Washington hegemonyası ile ilgili geleneksel klişeyi sorgular hale getirdi.” dedi.
Bugün Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı olmuş durumda. İnsanlar Avrupa'ya doğru geçmek istiyor. Geçemeyince de boğuluyor
AB Bakanı Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve korku altında yaşattığı Afrinliler, TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi temizlemesiyle özgürlük ve "normal" hayatın tadını çıkarıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, zaman zaman 'ekonomi koordinasyonunda birtakım görüş ayrılıkları olduğu' şeklinde spekülatif haberler çıktığını belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içinde “abisi” olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." dedi.
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca Twitter hesaplarından 4 dilde yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşan Cumhurbaşkanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile Rusça yayınlara da başladı
Ankara Valiliği tarafından, öğretmenleri siyah renkli bir minibüsün ara sokaklarda ve okul etrafında dolaştığını belirterek dikkatli olmaları yönünde yazıyla uyaran Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Tosunöz hakkında inceleme başlatıldı