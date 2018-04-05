Google Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan ÅŸirket yÃ¶netimine 'ABD' tepkisi

Teknoloji ÅŸirketi Google'un binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§inÂ "Project Maven" (Becerikli Projesi) adlÄ± projede yer almasÄ±na tepki gÃ¶stererek buna bir son vermesini istedi.Â Â
BBC'nin haberine gÃ¶re, Ã§alÄ±ÅŸanlar, Google'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisiÂ Sundar Pichai'ye gÃ¶nderdikleri mektupta, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen bir yapay zeka projesinde Ã§alÄ±ÅŸmaya son vermesini talep etti.Â Â
The New York Times'a gÃ¶re, aralarÄ±nda kÄ±demli mÃ¼hendislerin de bulunduÄŸu 3 bin 100 ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nca imzalanan aÃ§Ä±k mektupta, "Google'Ä±n savaÅŸ iÅŸinde olmamasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Bu nedenle, Project Maven'Ä±n iptal edilmesini, ne Google'Ä±n ne de diÄŸer yÃ¼klenici taraflarÄ±n, savaÅŸ teknolojileri geliÅŸtirmeyeceÄŸine dair aÃ§Ä±k bir politika uygulamasÄ±nÄ±Â ve yayÄ±nlamasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Google'Ä±n bu projeyle, "ahlaki ve etik sorumluluÄŸunu" gÃ¶z ardÄ± etmeninÂ yanÄ± sÄ±ra kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼venini de riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, mektupta, ÅŸu ifadelere yer verdi:
"Teknolojilerimizin ahlaki sorumluluklarÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraflara yÃ¼kleyemeyiz. Google'Ä±n belirlenen kurallarÄ± bunu aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyuyor. KullanÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n her biri bize gÃ¼veniyor. Bunu asla tehlikeye atmayÄ±n, asla. Bu teknolojiyi, ABD hÃ¼kÃ¼metinin askeri gÃ¶zetleme faaliyetlerine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in kullanmak ve bunun neden olacaÄŸÄ± potansiyel Ã¶lÃ¼mcÃ¼l sonuÃ§lar kabul edilemez."
AyrÄ±ca Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, ÅŸirketin, askeri amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n hassasiyetlerini geliÅŸtirmek iÃ§inÂ yapay zeka kullanÄ±lmasÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ±nÄ±n, Google markasÄ±na "tamir edilemez biÃ§imde zarar" vermesinden endiÅŸe ettiÄŸi kaydedildi.
GeliÅŸmeler Ã¼zerine Google Cloud birimi Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisiÂ Diane Greene, sÃ¶z konusu teknolojinin, herhangi bir silah ateÅŸlemek, drone Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak ya da uÃ§urmak iÃ§in kullanÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Teknoloji haber sitesi Gizmodo'nun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir haberin ardÄ±ndan,Â Google, geÃ§en ay, askeri bir proje kapsamÄ±nda Pentagon'un, bazÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ tanÄ±mlama teknolojilerini kullanmasÄ±na izin verildiÄŸini doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.
Google, sÃ¶z konusu teknolojinin, hayat kurtarmayÄ± ve insanlarÄ±n meÅŸakkatliÂ iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼ almayÄ±Â amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kapsamÄ±nÄ±n "muharebe dÄ±ÅŸÄ± amaÃ§lar" iÃ§in sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.Â
Google'un binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen bir projede yer almasÄ±na tepki geldi
Lokheed Martin firmasÄ±, NASA iÃ§in ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda sonik patlama sesi Ã§Ä±karmayÄ±p, bir otomobilin kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±rkenki ses dÃ¼zeyine eÅŸdeÄŸer gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±karan jet uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retecek.
ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.
Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Google'Ä±n, Android iÅŸletim sistemini Ã¼retirken Oracle'a ait Java programlama arayÃ¼zlerini kullanmasÄ±nÄ±n ÅŸirketin telif haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine hÃ¼kmederek, Oracle'a tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
NASA'nÄ±n, James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± MayÄ±s 2020 tarihine ertelediÄŸi bildirildi
Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler uygulamasÄ± GetContact, belki de yÄ±llardÄ±r merak edilen bir soruyu cevaplÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n rehberinde sizi nasÄ±l kaydettiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu uygulamayÄ± indirip Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin uygulamadan beklentiniz bu kadar. Peki GetContact bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizden neler istiyor?
Ä°sveÃ§'in batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki soÄŸuk sularda yaÅŸayan ve dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olan 55 metrelik bantlÄ± solucanÄ±n zehirli olduÄŸu tespit edildi
TUSAÅž, baÅŸta Milli Muharip UÃ§ak ve HÃœRJET olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerin yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ± iÃ§in yeni YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi kurdu. Sistem sayesinde, bilim ve mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki yoÄŸun hesaplamaya dayalÄ± karmaÅŸÄ±k problemler sÃ¼per bilgisayarlar kullanÄ±larak Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor.
Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili iÃ§eriÄŸe sahip videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kiÅŸisel verilerin demokrasiyi manipÃ¼le etmek iÃ§in kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na, 500 milyon AvrupalÄ±nÄ±n temsilcileri karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi gerekiyor." dedi.
Amerikan teknoloji ÅŸirketi IBM dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k bilgisayarÄ±nÄ± Ã¼retti
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu, Rus yasalarÄ±na uymamasÄ± halinde Telegram'Ä±n yasaklanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã‡in Roket FÄ±rlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiencin Teda UluslararasÄ± KardiyovaskÃ¼ler Hastanesi tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa yapay kalp geliÅŸtirildiÄŸi bildirildi
Google'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin yeni politikasÄ± Ã§erÃ§evesinde "kripto para ve benzer iÃ§erikle" ilgili reklamlara yasak getirileceÄŸi belirtildi.
Larry Page'in desteklediÄŸi Kitty Hawk, uÃ§an taksi modeli Cora'yÄ± kamuoyuna tanÄ±ttÄ±
Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi yakÄ±nÄ±nda bir "kalÄ±ntÄ± galaksi" gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.