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20:22, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe
Bilim Teknoloji
17:52, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Google Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan ÅŸirket yÃ¶netimine 'ABD' tepkisi
Google Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan ÅŸirket yÃ¶netimine 'ABD' tepkisi

Google'un binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen bir projede yer almasÄ±na tepki geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Teknoloji ÅŸirketi Google'un binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§inÂ "Project Maven" (Becerikli Projesi) adlÄ± projede yer almasÄ±na tepki gÃ¶stererek buna bir son vermesini istedi.Â Â 

BBC'nin haberine gÃ¶re, Ã§alÄ±ÅŸanlar, Google'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisiÂ Sundar Pichai'ye gÃ¶nderdikleri mektupta, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen bir yapay zeka projesinde Ã§alÄ±ÅŸmaya son vermesini talep etti.Â Â 

The New York Times'a gÃ¶re, aralarÄ±nda kÄ±demli mÃ¼hendislerin de bulunduÄŸu 3 bin 100 ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nca imzalanan aÃ§Ä±k mektupta, "Google'Ä±n savaÅŸ iÅŸinde olmamasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Bu nedenle, Project Maven'Ä±n iptal edilmesini, ne Google'Ä±n ne de diÄŸer yÃ¼klenici taraflarÄ±n, savaÅŸ teknolojileri geliÅŸtirmeyeceÄŸine dair aÃ§Ä±k bir politika uygulamasÄ±nÄ±Â ve yayÄ±nlamasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Google'Ä±n bu projeyle, "ahlaki ve etik sorumluluÄŸunu" gÃ¶z ardÄ± etmeninÂ yanÄ± sÄ±ra kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼venini de riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, mektupta, ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Teknolojilerimizin ahlaki sorumluluklarÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraflara yÃ¼kleyemeyiz. Google'Ä±n belirlenen kurallarÄ± bunu aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyuyor. KullanÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n her biri bize gÃ¼veniyor. Bunu asla tehlikeye atmayÄ±n, asla. Bu teknolojiyi, ABD hÃ¼kÃ¼metinin askeri gÃ¶zetleme faaliyetlerine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in kullanmak ve bunun neden olacaÄŸÄ± potansiyel Ã¶lÃ¼mcÃ¼l sonuÃ§lar kabul edilemez."

AyrÄ±ca Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, ÅŸirketin, askeri amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n hassasiyetlerini geliÅŸtirmek iÃ§inÂ yapay zeka kullanÄ±lmasÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ±nÄ±n, Google markasÄ±na "tamir edilemez biÃ§imde zarar" vermesinden endiÅŸe ettiÄŸi kaydedildi.

GeliÅŸmeler Ã¼zerine Google Cloud birimi Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisiÂ Diane Greene, sÃ¶z konusu teknolojinin, herhangi bir silah ateÅŸlemek, drone Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak ya da uÃ§urmak iÃ§in kullanÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Teknoloji haber sitesi Gizmodo'nun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir haberin ardÄ±ndan,Â Google, geÃ§en ay, askeri bir proje kapsamÄ±nda Pentagon'un, bazÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ tanÄ±mlama teknolojilerini kullanmasÄ±na izin verildiÄŸini doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.

Google, sÃ¶z konusu teknolojinin, hayat kurtarmayÄ± ve insanlarÄ±n meÅŸakkatliÂ iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼ almayÄ±Â amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kapsamÄ±nÄ±n "muharebe dÄ±ÅŸÄ± amaÃ§lar" iÃ§in sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.Â 



Ä°lgili Konular Google ABD
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