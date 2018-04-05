17:58, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

GÃ¼ney Afrika'dan uluslararasÄ± topluma "Filistin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti, "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerinde 21 Filistinlinin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin uluslararasÄ± topluma baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lindiwe Sisulu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶lÃ¼mlerden sorumlu olanlarÄ±n adalet Ã¶nÃ¼nde hesap vermesi gerektiÄŸini belirtti.Â

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Ä°srail askerlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± son saldÄ±rÄ±larÄ± sert bir ÅŸekilde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±Â aÃ§Ä±klamada, "Ä°srailâ€™in son giriÅŸimi iki milletin barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸayabileceÄŸi iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ Ã¼zerinde yeni bir engel oluÅŸturuyor. Bu durum bizi derin endiÅŸelere sevk etmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada, barÄ±ÅŸÄ±n mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lÄ±nabilmesi iÃ§in sorumlularÄ±n ortaya Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilirken, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã¼yesi Ã¼lkeleri Ã¶lÃ¼mleri araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Mevcut ÅŸiddetin son bulmasÄ± iÃ§in Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'deki askerlerini derhal Ã§ekmesi gerektiÄŸi belirtilenÂ aÃ§Ä±klamada, Filistin topraklarÄ±ndaki iÅŸgalin ve yÄ±kÄ±mÄ±n en kÄ±sa zamanda son bulmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.Â

AÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Filistin mÃ¼cadelesine verdiÄŸi desteÄŸi sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi ve Filistin kurumlarÄ±nÄ±n ve alt yapÄ±sÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±nda da gerekli desteÄŸin verileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

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