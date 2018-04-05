GÃ¼ney Afrika'dan uluslararasÄ± topluma

GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti, "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerinde 21 Filistinlinin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin uluslararasÄ± topluma baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lindiwe Sisulu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶lÃ¼mlerden sorumlu olanlarÄ±n adalet Ã¶nÃ¼nde hesap vermesi gerektiÄŸini belirtti.Â
GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Ä°srail askerlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± son saldÄ±rÄ±larÄ± sert bir ÅŸekilde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±Â aÃ§Ä±klamada, "Ä°srailâ€™in son giriÅŸimi iki milletin barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸayabileceÄŸi iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ Ã¼zerinde yeni bir engel oluÅŸturuyor. Bu durum bizi derin endiÅŸelere sevk etmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â
AÃ§Ä±klamada, barÄ±ÅŸÄ±n mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lÄ±nabilmesi iÃ§in sorumlularÄ±n ortaya Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilirken, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã¼yesi Ã¼lkeleri Ã¶lÃ¼mleri araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
Mevcut ÅŸiddetin son bulmasÄ± iÃ§in Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'deki askerlerini derhal Ã§ekmesi gerektiÄŸi belirtilenÂ aÃ§Ä±klamada, Filistin topraklarÄ±ndaki iÅŸgalin ve yÄ±kÄ±mÄ±n en kÄ±sa zamanda son bulmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.Â
AÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Filistin mÃ¼cadelesine verdiÄŸi desteÄŸi sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi ve Filistin kurumlarÄ±nÄ±n ve alt yapÄ±sÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±nda da gerekli desteÄŸin verileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
Â
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Washington, insani yardÄ±mlarÄ± sadece Suriye topraklarÄ±nda yarÄ± devlet yaratma planlarÄ±nÄ± geliÅŸtirdiÄŸi muhaliflerin olduÄŸu bÃ¶lgeye gerÃ§ekleÅŸtiriyor." dedi.
Ã‡ifte ajan Skripalâ€™in kÄ±zÄ± Yulia Skripal, "Bir hafta Ã¶nce uyandÄ±m ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼n gÃ¼nden gÃ¼ne arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandÄ±.
Suriye rejimi meclisi pazartesi gÃ¼nÃ¼, savaÅŸ yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkeden ayrÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n savaÅŸ Ã¶ncesi mÃ¼lklerini ispatlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeniden mesken edinmeleri ile ilgili tartÄ±ÅŸmalÄ± bir kanun Ã§Ä±kardÄ±
GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti tarafÄ±ndan, "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerinde 21 Filistinlinin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin uluslararasÄ± topluma baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Avrupa BirliÄŸi'nden, Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu
Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±
Filistin Ä°statistik Merkezi'nin "5 Nisan Filistin Ã‡ocuk GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼Ã§leri geÃ§en yÄ±l 15 Filistinli Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti, bin 467 Ã§ocuÄŸu da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un dokusunu oluÅŸturan tarihi yapÄ±lar ilgisizlik ve rastgele yÄ±kÄ±mlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
KamboÃ§ya'nÄ±n Tayland'a giden demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ± 45 yÄ±l sonra yeniden inÅŸa edildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum lideri Anastasiadis'le 16 Nisan'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair, "GerÃ§ekten bir yol ayrÄ±mÄ±na geldiÄŸimiz aÃ§Ä±k ve nettir." ifadesini kullandÄ±
Uber, taksicilik sektÃ¶rÃ¼nde denetimlerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasanÄ±n parlamentoda onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Afganistan ve Pakistan baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden, terÃ¶r ve iÅŸsizlik sebebiyle umut olarak gÃ¶rdÃ¼kleri TÃ¼rkiye'ye gruplar halinde gelen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, araÃ§larla ya da yÃ¼rÃ¼yÃ¼p binlerce kilometre yol katederek Ä°ran Ã¼zerinden yurda giriyor.
Ukrayna Parlamentosunun DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Rusya ile aralarÄ±ndaki 451 anlaÅŸmanÄ±n 44'Ã¼nÃ¼n Ukrayna tarafÄ±ndan tek taraflÄ± feshedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ÅŸgalci Hindistan yÃ¶netimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyen Ã¶ÄŸrencilerle polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti
Filipinlerin beyaz kumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Boracay tatil adasÄ±nÄ±n, Ã§Ã¶plÃ¼k haline dÃ¶nmesi sebebiyle altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na turist giriÅŸlerine kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.