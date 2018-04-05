Myanmar'da kalan son Arakan köyleri tedirgin

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'ın Rakhine eyaletinde yaşanan gerginliklerin henüz yaşanmadığı kuzeydeki küçük Shan Taung köyünde yaşayan Rohingya (Arakanlı Müslüman)lar güney bölgede olanları korkuyla izliyor.
Shan Taung köyü Kuzey Rakhine'de ormanlık ve dağlık jeopolitik avantajı ile olayların merkezinden uzak kalarak sıcak çatışmalara bulaşmamış. Shan Taung köyü, 4 bin 500 kişilik Rohingya nüfusu ile şimdilik huzurlu görünüyor.
Tapınaklar dolu Budist köyü Mrauk U kasabasına komşu olan Rohingya köyü Shan Taung'da denizden tuttukları balıkları kurutan balıkçılar, pirinç tarlasında çalışan çiftçiler ve yol kenarlarında oynayan çocuklarla şiddetten uzak yaşıyorlar.
Köyde yaşayan 34 yaşındaki Abdullah, Myanmar askerlerince yakılmamış köyünde çiftçilik yapıyor. Başkent Sittwe'de üniversitede okurken Rakhine arkadaşları olduğunu bazen onların evinde de kaldığını söyleyen Abdullah, "Eskiden hiçbir şey böyle değildi" diyor.
Budistlerin kışkırtıcılığıyla birlikte eski arkadaşlarının bile değiştiğini söyleyen Abdullah AFP'ye verdiği röportajda, "Bana artık eskiden olduğu gibi davranmıyorlar. İyi şeyler söylemiyorlar" diyor.
Müslüman nüfusun epeyce azaldığı diğer köylerde yaşayanların nerdeyse bir milyonu komşu ülke Bangladeş mülteci kamplarında yaşamaya mecbur bırakıldı.
En son, Myanmar ordusunun BM 'nin etnik temizlik olarak adlandırdığı şiddet operasyonunda Ağustos ayından bu yana yaklaşık 700 bin Rohingya yaşadığı toprakları bırakmak zorunda kaldı.
Bangkok Post'un haberine göre geçtiğimiz aylarda, etnik bir Rakhine milliyetçi protestosuna polisin ateş açmasından sonra birkaç kişinin hayatını kaybettiği Mrauk U kasabasında iki etnik halk arasında kutuplaşmalar oluşmuş. Bölgede gençler "Artık birbirimize güvenmiyoruz" diyor. "Rakhinler (Arakanlı Budistler), şehirden hiç kimsenin Müslümanlarla arkadaş olmadığından emin olmak için birbirlerini izliyorlar."
Yaklaşık 150 bin Rohingya Müslümanın kuzeydeki Rakhine'de şiddetten kaçarak farklı köylere sığınarak yaşadığı tahmin ediliyor. Bu köylerde yaşayan Müslümanların çoğunun aç ve korkmuş olduğunu söyleyen insan hakları savunucuları, askerlerin her gördükleri yerde üst araması yaptığını, özgürce çalışamayacaklarını her an düşman komşular tarafından ihbar edilebileceklerini söylüyor.
Kuzeydeki en kalabalık ilçe olan Maungdaw'ın yöneticisi Ye Htut, bölgede yaşayan köyler arasındaki çatışmaların artmasında etken olarak isim olarak öne çıkanlardan.
Gazetecilere verdiği demeçte, "Hala burada yaşayan Müslümanların korktuklarını söyleme" diyerek "Hala yanmamış birçok ev kaldı." yorumu yapıyor.
PARASI OLAN BÜYÜK ŞEHİRLERE GİDİP SAKLANSIN
Rüşvet için yeterli paraya sahip olan diğer Arakanlılara ise, Myanmar'ın ticari başkenti Rangoon'a doğru yola çıkarak, ülkenin büyük şehir merkezlerinde gizli olarak yaşayan on binlerce Rohingya'ya katılma seçeneği gündeme getiriliyor.
Rangoon merkezli Demokrasi ve İnsan Hakları Partisi Genel Sekreteri Kyaw Soe Aung, "İnsanlar attıkları her adımdan korkuyor" diyor. "Rohingya ve Müslümanlar için güvenlik ve hukukun üstünlüğü yoktur. Resmi olarak Myanmar'da Rohingya yoktur ve sonuç olarak vatandaşlıkları bile reddedilir. Bunun yerine Bangladeş'ten yasadışı göçmen olduklarını ima ederek Bengal olarak çağrılırlar" diyor.
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