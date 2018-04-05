19:50, 05 Nisan 2018 Perşembe

Nusaybin'de bir terörist teslim oldu





Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne mensup bir kişi teslim oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PYD/PKK mensubu bir terörist, Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

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