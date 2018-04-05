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Nusaybin'de bir terörist teslim oldu
Nusaybin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne mensup bir kişi teslim oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PYD/PKK mensubu bir terörist, Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.



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