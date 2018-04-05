19:53, 05 Nisan 2018 Perşembe

'Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor." ifadelerini kullandı.

TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDEKİ YANGIN

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil"

"KİMİN GELDİĞİNİN ÇOK ÖNEMİ YOK"

Başbakan Yıldırım, Macron'un Münbiç'e 50 askerini daha gönderdiği iddiası hakkında, "Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Münbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehditi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok." ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Yıldırım, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırı olayı için ise, "İlim irfan yuvası üniversitede böyle bir olayın yaşanması tabii ki çok vahim bir durumdur. Kapsamlı bir şekilde hiçbir detay açıkta bırakılmaksızın bakılacak ve ona göre kamuoyu bu konuda ilerleyen süreçte bilgilendirilecektir." şeklinde konuştu.