20:53, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Puigdemont'a ÅŸartlÄ± tahliye





Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, ÅŸartlÄ± tahliye edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°spanya'nÄ±n iade istemiyle Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± ve 25 Mart'tan beri Almanya'da tutuklu bulunanÂ eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un ÅŸartlÄ± tahliyesine karar verildi. Schleswig-Holstein YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesinin kararÄ±nda, Puigdemont'un iadesini gerektiren tutuklama emrinin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalacaÄŸÄ± ancak infazÄ±nÄ±n ÅŸartlÄ± olarak durdurulduÄŸu belirtildi. Mahkeme heyetinin, isyan suÃ§lamasÄ±nÄ±n iade iÃ§in kabul edilemeyeceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde olduÄŸu kaydedilen kararda yolsuzluk suÃ§lamasÄ±nÄ±n konusunun ise farklÄ± olduÄŸu bildirildi. Kararda ÅŸartlÄ± tahliye iÃ§in 75 bin avroluk teminat Ã¶denmesi gerektiÄŸi ifade edildi. Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yÄ± birbirine baÄŸlayan A7 otoyolunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve NeumÃ¼nster Cezaevi'ne konulmuÅŸtu. NeumÃ¼nster'deki yerel mahkeme, Puigdemont'un kimlik tespitinin ardÄ±ndan tutukluluk halinin devamÄ±na karar vermiÅŸti. Schleswig Holstein BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekÃ§e sunmuÅŸtu. Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, geÃ§en hafta Cuma gÃ¼nÃ¼ Puigdemont ve firari dÃ¶rt siyasetÃ§i hakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Â Puigdemont ve dÃ¶rt eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â Â

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