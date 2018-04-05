GÃ¼ncelleme: 20:45, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ã‡in'den gÃ¼mrÃ¼k vergisi tarifelerine karÅŸÄ± hamle





Pekin yÃ¶netimi, ABD'nin Ã‡in menÅŸeli Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelik ek gÃ¼mrÃ¼k tarifeleri nedeniyle DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸvurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pekin yÃ¶netimi,Â ABD'nin Ã‡in menÅŸeli Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelik ek gÃ¼mrÃ¼k tarifeleriÂ nedeniyleÂ DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸvurdu. Â

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