21:43, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

"ABD'nin Suriye'den Ã§ekilme iddialarÄ± dedikodu"





ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ABD kuvvetlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ± "dedikodu" olarak niteledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dana White, ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenize ile haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediÄŸi, Beyaz Saray'Ä±n ise Ã§ekilmek istediÄŸinin basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasÄ±nda iletiÅŸimsizliÄŸe iÅŸaret edip etmediÄŸine iliÅŸkin sorusunu White, ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±: "Ã‡ekilme hakkÄ±nda insanlarÄ±n dedikodularÄ±nÄ± duydum. BaÅŸkan'Ä±n 'Ã‡ok yakÄ±nda' dediÄŸini biliyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ DEAÅž'Ä± yenmekte Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduk ama DEAÅž bitmiÅŸ deÄŸil ve DEAÅžâ€™Ä±n yenildiÄŸini saÄŸlama amacÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z. Her zaman dediÄŸimiz gibi Suriye'de gÃ¶revimiz DEAÅž'Ä± yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak Ã¼zere ancak bitmiÅŸ deÄŸil."

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