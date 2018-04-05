22:01, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Afrin'de insani yardÄ±mlar devam ediyor





TSK, AFAD ve KÄ±zÄ±lay ekipleri yaklaÅŸÄ±k 30 kÃ¶yde gÄ±da ve hijyen malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afrin'de halka insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,Â TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â veÂ BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD)Â ekipleriyle Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ insani yardÄ±m faaliyetlerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±. TSK, AFAD ve KÄ±zÄ±lay ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 30 kÃ¶yde gÄ±da ve hijyen malzemesi daÄŸÄ±tmasÄ±na yer verilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, yardÄ±m yapÄ±lan kÃ¶ylerin isimleri de yer aldÄ±.

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