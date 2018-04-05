Afrin'de insani yardÄ±mlar devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afrin'de halka insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,Â TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â veÂ BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD)Â ekipleriyle Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ insani yardÄ±m faaliyetlerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±.
TSK, AFAD ve KÄ±zÄ±lay ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 30 kÃ¶yde gÄ±da ve hijyen malzemesi daÄŸÄ±tmasÄ±na yer verilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, yardÄ±m yapÄ±lan kÃ¶ylerin isimleri de yer aldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi rezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki olaylarÄ±n ardÄ±ndan tutuklu yargÄ±lanan Narin ve YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 10 gÃ¼n iÃ§inde serbest kalacaÄŸÄ± bildirildi.
BM, Filistinlilerin 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'' Ã¶ncesi Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine itidal gÃ¶stermesi, siviller ve Ã§ocuklarÄ±n hedef alÄ±nmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Slovakyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Bratislavaâ€™da yolsuzlukla mÃ¼cadelenin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi ve gazeteci Jan Kuciak ile niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n katillerinin bulunmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
TSK, AFAD ve KÄ±zÄ±lay ekipleri yaklaÅŸÄ±k 30 kÃ¶yde gÄ±da ve hijyen malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ABD kuvvetlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ± "dedikodu" olarak niteledi.
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, ÅŸartlÄ± tahliye edildi.
Pekin yÃ¶netimi, ABD'nin Ã‡in menÅŸeli Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelik ek gÃ¼mrÃ¼k tarifeleri nedeniyle DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸvurdu.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Washington, insani yardÄ±mlarÄ± sadece Suriye topraklarÄ±nda yarÄ± devlet yaratma planlarÄ±nÄ± geliÅŸtirdiÄŸi muhaliflerin olduÄŸu bÃ¶lgeye gerÃ§ekleÅŸtiriyor." dedi.
Ã‡ifte ajan Skripalâ€™in kÄ±zÄ± Yulia Skripal, "Bir hafta Ã¶nce uyandÄ±m ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼n gÃ¼nden gÃ¼ne arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandÄ±.
Suriye rejimi meclisi pazartesi gÃ¼nÃ¼, savaÅŸ yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkeden ayrÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n savaÅŸ Ã¶ncesi mÃ¼lklerini ispatlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeniden mesken edinmeleri ile ilgili tartÄ±ÅŸmalÄ± bir kanun Ã§Ä±kardÄ±
GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti tarafÄ±ndan, "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerinde 21 Filistinlinin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin uluslararasÄ± topluma baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Avrupa BirliÄŸi'nden, Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu
Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±
Filistin Ä°statistik Merkezi'nin "5 Nisan Filistin Ã‡ocuk GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼Ã§leri geÃ§en yÄ±l 15 Filistinli Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti, bin 467 Ã§ocuÄŸu da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un dokusunu oluÅŸturan tarihi yapÄ±lar ilgisizlik ve rastgele yÄ±kÄ±mlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.