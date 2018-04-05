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Slovakya'da hükümet karşıtı gösteri
Slovakya'da hükümet karşıtı gösteri

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yolsuzlukla mücadelenin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi ve gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısının katillerinin bulunması için gösteri düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Daha Temiz Slovakya platformu tarafından Bratislava'nın önemli meydanlarından Namestie’de yapılan gösteriye sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversite öğrencileri ve muhalefetteki partilerin üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 

Protestocular, Slovak ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanı sıra “Hepimiz Jan’ız “pankartı açtı.

Göstericiler gazeteci Kuciak’ın katillerinin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını talep etti ve yaklaşık 10 gün önce göreve başlayan yeni hükümete yolsuzlukla mücadelede daha etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

“ÜLKEDE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAPILMASI GEREKİYOR”

Göstericilerden Maykel Lobos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci cinayetinin aydınlatılması için eyleme katıldığını belirtti.

Hükümetin değişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lobos, ancak adı yolsuzluğa karıştığı iddia edilen bazı yetkililerin hala görevde olduğuna işaret ederek, “Ülkede köklü bir değişim sağlanana kadar protestolarımız sürecek.” dedi.

Gösteriye katılan Netro Tribara da hükümeti güvenilir bulmadığını belirterek, hükümetin ülkede ihtiyaç duyulan değişim için yeterince çalışmadığını savundu. Tribara, AB üyesi bir ülke olarak Slovakya’nın yolsuzluk ve gazeteci cinayetiyle anılmaması gerektiğini vurguladı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Protestocularda Barbara Bjoran yaklaşık bir aydır farklı aralıklarla düzenlenen gösterileri Slovakya’nın değişmesi için önemli bir şans olarak niteledi.

Bjoran, “Ben Slovakya’da yaşamak istiyorum. Bu gösteriler ülkede bir şeyleri değiştirmek için önemli bir şans, eğer bu fırsatı kaçırırsak bir daha böyle bir olanak bulamayız. Bu nedenle erken seçimlere gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

26 Şubat'ta gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesinin ardından cinayetlerin aydınlatılması için düzenlenen protestolar, kısa sürede hükümet karşıttı gösterilere dönüşmüş, Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra içişleri ve kültür bakanı da istifa etmek zorunda kalmıştı.  

 



İlgili Konular Slovakya Jan Kuciak
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