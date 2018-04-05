BM'den Ä°srail'e 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' iÃ§in itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci Ã–zel KoordinatÃ¶rÃ¼ Nickolay Mladenov, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Gazze'de cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klar ve sÃ¶ylemleri endiÅŸe ile takip ettiÄŸini bildirdi.Â
Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine itidal gÃ¶stermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Mladenov, Filistinlilerin de Ä°srail-Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ihtilaftan kaÃ§Ä±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Mladenov,Â barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere izin verilmesi, siviller ile Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±n tehlikeye atÄ±lmamasÄ± ve hedef alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Ã–te yandan Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± Ortodoks Yahudiler, New York'ta protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyerek Gazze'de 19 kiÅŸinin Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini kÄ±nadÄ±.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nÄ± anma kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlÄ±yor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden bu yana 19 Filistinli ÅŸehit oldu, 1500'den fazlasÄ± yaralandÄ±.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.
Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi rezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki olaylarÄ±n ardÄ±ndan tutuklu yargÄ±lanan Narin ve YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 10 gÃ¼n iÃ§inde serbest kalacaÄŸÄ± bildirildi.
BM, Filistinlilerin 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'' Ã¶ncesi Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine itidal gÃ¶stermesi, siviller ve Ã§ocuklarÄ±n hedef alÄ±nmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Slovakyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Bratislavaâ€™da yolsuzlukla mÃ¼cadelenin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi ve gazeteci Jan Kuciak ile niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n katillerinin bulunmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
TSK, AFAD ve KÄ±zÄ±lay ekipleri yaklaÅŸÄ±k 30 kÃ¶yde gÄ±da ve hijyen malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ABD kuvvetlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ± "dedikodu" olarak niteledi.
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, ÅŸartlÄ± tahliye edildi.
Pekin yÃ¶netimi, ABD'nin Ã‡in menÅŸeli Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelik ek gÃ¼mrÃ¼k tarifeleri nedeniyle DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸvurdu.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Washington, insani yardÄ±mlarÄ± sadece Suriye topraklarÄ±nda yarÄ± devlet yaratma planlarÄ±nÄ± geliÅŸtirdiÄŸi muhaliflerin olduÄŸu bÃ¶lgeye gerÃ§ekleÅŸtiriyor." dedi.
Ã‡ifte ajan Skripalâ€™in kÄ±zÄ± Yulia Skripal, "Bir hafta Ã¶nce uyandÄ±m ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼n gÃ¼nden gÃ¼ne arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandÄ±.
Suriye rejimi meclisi pazartesi gÃ¼nÃ¼, savaÅŸ yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkeden ayrÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n savaÅŸ Ã¶ncesi mÃ¼lklerini ispatlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeniden mesken edinmeleri ile ilgili tartÄ±ÅŸmalÄ± bir kanun Ã§Ä±kardÄ±
GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti tarafÄ±ndan, "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerinde 21 Filistinlinin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin uluslararasÄ± topluma baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Avrupa BirliÄŸi'nden, Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu
Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±
Filistin Ä°statistik Merkezi'nin "5 Nisan Filistin Ã‡ocuk GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼Ã§leri geÃ§en yÄ±l 15 Filistinli Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti, bin 467 Ã§ocuÄŸu da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un dokusunu oluÅŸturan tarihi yapÄ±lar ilgisizlik ve rastgele yÄ±kÄ±mlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.