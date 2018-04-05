22:38, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

BM'den Ä°srail'e 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' iÃ§in itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci Ã–zel KoordinatÃ¶rÃ¼ Nickolay Mladenov, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Gazze'de cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klar ve sÃ¶ylemleri endiÅŸe ile takip ettiÄŸini bildirdi.Â

Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine itidal gÃ¶stermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Mladenov, Filistinlilerin de Ä°srail-Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ihtilaftan kaÃ§Ä±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Mladenov,Â barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere izin verilmesi, siviller ile Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±n tehlikeye atÄ±lmamasÄ± ve hedef alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ã–te yandan Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± Ortodoks Yahudiler, New York'ta protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyerek Gazze'de 19 kiÅŸinin Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini kÄ±nadÄ±.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nÄ± anma kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlÄ±yor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden bu yana 19 Filistinli ÅŸehit oldu, 1500'den fazlasÄ± yaralandÄ±.

Toprak GÃ¼nÃ¼ nedir?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.