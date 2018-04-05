23:12, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

ABD'de tutuklu 2 TÃ¼rk serbest bÄ±rakÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GeÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±ndaÂ TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi rezidansÄ±Â Ã¶nÃ¼ndeÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±yla yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan tutuklananÂ Sinan NarinÂ ileÂ EyÃ¼p YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayÄ± takip eden avukat GÃ¼nay Evinch, son geliÅŸmelerle ilgili AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Evinch, Narin ve YÄ±ldÄ±rÄ±m'a 1 yÄ±l 1'er gÃ¼n hapis cezasÄ± verildiÄŸini, hapiste bulunduklarÄ± sÃ¼re gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak ve ayrÄ±ca "iyi halden" 2 ay indirimle 10 gÃ¼n iÃ§indeÂ serbestÂ kalacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Narin ve YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yÃ¶neltilen 6 suÃ§lamadan 5'inin savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Evinch, bu suÃ§lamalarÄ±n mahkemede kanÄ±tlanabilir olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirildiÄŸini kaydetti.

YARGIÃ‡ DEMEO: NARÄ°N Ä°LE YILDIRIM Ä°YÄ° VATANDAÅžLAR

Karar duruÅŸmasÄ±nda davayla ilgili deÄŸerlendirmeler yapanÂ YargÄ±Ã§ Marie Demeo,Â Sinan Narin'in TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetlerindeki gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda 20 asker arkadaÅŸÄ±nÄ± kaybetmesinden dolayÄ± travma sonrasÄ± stres bozukluÄŸu (PTSD) yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay gÃ¼nÃ¼ PKK bayraklarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kten ve yÃ¼zÃ¼ne fÄ±rlatÄ±lan buzlu su ÅŸiÅŸesiyle yaralandÄ±ktan sonra kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸini kabul etti.

YargÄ±Ã§ ayrÄ±ca Narin'in, trafik cezasÄ± da dahil hiÃ§bir suÃ§ kaydÄ± bulunmayan iyi bir vatandaÅŸ olduÄŸunu ve iyi ailevi ve toplumsal baÄŸlara sahip olduÄŸunu da kabul ettiÄŸini belirtti.

Ã–te yandan, YargÄ±Ã§ Demeo, bir yÄ±la yakÄ±ndÄ±r incelediÄŸi dava sÃ¼recinin sonundaÂ EyÃ¼p YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n KÃ¼rtlere karÅŸÄ± herhangi bir nefretinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na ikna olduÄŸunu ve YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kendi ailesinde de KÃ¼rt kÃ¶kenli birÃ§ok akrabasÄ± bulunduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

YargÄ±Ã§, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n Kanada'dan gelen misafiri Kenan Dereci'nin PKK/PYD yandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸini kabul ettiÄŸini kaydetti.

"ABD POLÄ°SÄ°NÄ°N BAÅžARISIZLIÄžI ÅžOK ETTÄ°"

AynÄ± ÅŸekilde YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da trafik cezasÄ± dahil hiÃ§bir suÃ§ kaydÄ± olmayan iyi bir vatandaÅŸ olduÄŸunu kabul ettiÄŸi belirtilen YargÄ±Ã§ Demeo'nun, "Bir yÄ±ldÄ±r bu davayla uÄŸraÅŸÄ±yorum ve olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n Washington DC ve Amerikan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ne kadar baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rmek beni ÅŸok etti." ÅŸeklindeki deÄŸerlendirmesi ise dikkati Ã§ekti.

Karar duruÅŸmasÄ±nda sadece Narin ile YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n avukatlarÄ±na sÃ¶z hakkÄ± veren YargÄ±Ã§ Demeo, PKK/PYD yandaÅŸlarÄ±nÄ±n sÃ¶z hakkÄ± almasÄ±na ise izin vermedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 16 MayÄ±s 2017'deki ABD ziyaretinde, Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi rezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± izinsiz gÃ¶steri ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yapmÄ±ÅŸ, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanÄ± ve Ã¼Ã§ TÃ¼rk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rklerden biri aynÄ± gÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Narin ise tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Olaylarda KasÄ±m MollaoÄŸlu adlÄ± PYD/PKK sempatizanÄ±, TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Alp Kenan Dereci'yi baÅŸÄ±ndan yaralamÄ±ÅŸ ve olay yerinden kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± kiÅŸi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n daha sonraki New York ziyaretindeki konuÅŸmasÄ±nda da olay Ã§Ä±kararak polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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